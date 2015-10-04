Депутат Михаил Бугера: «Защищая Сирию, Россия вернула себе статус великой державы»

Напомним, российская авиация приступила к нанесению точечных ударов по объектам "Исламского государства" на территории Сирии 30 сентября. Операция началась после одобрения Советом Федерации предложения президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами России. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия "ИГ" ранее к российским властям обратился сирийский лидер Башар Асад.
Депутат Курултая РБ Михаил Бугера полагает, что проводя антитеррористическую акцию в Сирии, «Россия, спустя 25 лет, после вывода войск из Афганистана, вновь встала в ряд великих держав».
- Любая держава может считать себя великой, и другие страны относиться к ней так, если эта держава может эффективно применять вооруженные силы за своими пределами и выступать в качестве решающего фактора в разруливании ситуации, где льется кровь, - сказал г-н Бугера в эфире «Вести-Башкортостан».
Башкирский парламентарий назвал решение российского Совфеда «знаменательным событием».
- Последние 25 лет в мире существовала всего одна держава, которая присвоила себе монопольное право применять вооруженные силы за рубежом в своих интересах, - говорит Михаил Евгеньевич. – Россия доказала, что этот статус монопольной сверхдержавы был иллюзией США. А учитывая, что наша страна прежде всего защищает интересы сирийского народа и свои границы от террористической угрозы, в мире изменился политический баланс сил, и Америке придется это учитывать.