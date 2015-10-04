Депутат Михаил Бугера: «Защищая Сирию, Россия вернула себе статус великой державы»

- Последние 25 лет в мире существовала всего одна держава, которая присвоила себе монопольное право применять вооруженные силы за рубежом в своих интересах, - говорит Михаил Евгеньевич. – Россия доказала, что этот статус монопольной сверхдержавы был иллюзией США. А учитывая, что наша страна прежде всего защищает интересы сирийского народа и свои границы от террористической угрозы, в мире изменился политический баланс сил, и Америке придется это учитывать.