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Депутат Михаил Бугера: «Защищая Сирию, Россия вернула себе статус великой державы»

4 октября 2015, 22:48
Депутат Курултая РБ Михаил Бугера считает, что проведение российский антитеррористической операции в Сирии поставило нашу страну в ряд великих держав. Ранее, по мнению башкирского парламентария, США присвоили себе монопольное право решать конфликты за пределами своих границ. Теперь же, как утверждает народный избранник, Америке придется считаться со страной, которая умеет защищать свои рубежи, в том числе с использованием вооруженных сил.

Напомним, российская авиация приступила к нанесению точечных ударов по объектам "Исламского государства" на территории Сирии 30 сентября. Операция началась после одобрения Советом Федерации предложения президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами России. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия "ИГ" ранее к российским властям обратился сирийский лидер Башар Асад.

Депутат Курултая РБ Михаил Бугера полагает, что проводя антитеррористическую акцию в Сирии, «Россия, спустя 25 лет, после вывода войск из Афганистана, вновь встала в ряд великих держав».

- Любая держава может считать себя великой, и другие страны относиться к ней так, если эта держава может эффективно применять вооруженные силы за своими пределами и выступать в качестве решающего фактора в разруливании ситуации, где льется кровь, - сказал г-н Бугера в эфире «Вести-Башкортостан».

Башкирский парламентарий назвал решение российского Совфеда «знаменательным событием».

- Последние 25 лет в мире существовала всего одна держава, которая присвоила себе монопольное право применять вооруженные силы за рубежом в своих интересах, - говорит Михаил Евгеньевич. – Россия доказала, что этот статус монопольной сверхдержавы был иллюзией США. А учитывая, что наша страна прежде всего защищает интересы сирийского народа и свои границы от террористической угрозы, в мире изменился политический баланс сил, и Америке придется это учитывать.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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