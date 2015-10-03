Недавно построенную мачту РТРС оснастят ночной подсветкой

Новая мачта РТРС станет вторым высотным промышленным объектом в городе, получившим ночную подсветку. Антенная башня, с которой будет вещать цифровой мультиплекс, одно из самых высоких мест в столице Башкирии, поэтому в ночи она будет видна из дальних пригородов.
Ранее тепловой оператор «БашРТС» установил ночную иллюминацию на дымовой трубе котельного цеха, что располагается на бульваре Ибрагимова около клуба «Огни Уфы». Каждая красно-белая секция трубы получила цветное освещение. Мэр Уфы Ирек Ялалов рекомендовал всем обладателям промышленных объектов «перенимать передовой опыт».
- Шутки шутками, а это элемент промышленного дизайна, чем давно на Западе пользуются, там любой промышленный объект подсвечивается и украшается – считайте, мы сделали первый шаг к этому, - говорит г-н Ялалов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.