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Недавно построенную мачту РТРС оснастят ночной подсветкой

3 октября 2015, 22:42
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» разметила заказ на подсветку 150-метровой мачты, что находится на территории радиостанции «Алтай» «для выразительного выделения в вечернем/ночном пейзаже города в будние и праздничные дни». Смонтировать светодиодную подсветку должны к середине ноября. Торговаться за подряд начнут с 4,8 млн рублей.

Новая мачта РТРС станет вторым высотным промышленным объектом в городе, получившим ночную подсветку. Антенная башня, с которой будет вещать цифровой мультиплекс, одно из самых высоких мест в столице Башкирии, поэтому в ночи она будет видна из дальних пригородов.

Ранее тепловой оператор «БашРТС» установил ночную иллюминацию на дымовой трубе котельного цеха, что располагается на бульваре Ибрагимова около клуба «Огни Уфы». Каждая красно-белая секция трубы получила цветное освещение. Мэр Уфы Ирек Ялалов рекомендовал всем обладателям промышленных объектов «перенимать передовой опыт».

- Шутки шутками, а это элемент промышленного дизайна, чем давно на Западе пользуются, там любой промышленный объект подсвечивается и украшается – считайте, мы сделали первый шаг к этому, - говорит г-н Ялалов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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