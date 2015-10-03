Госавтодорнадзор готовится к введению платы за движение по дорогам тяжелых фур

Госавтодорнадзор по РБ провел акцию «На дорогу — без перегруза!». Два поста весового контроля отфильтровывали грузовики с перевесом и негабаритной поклажей. Как утверждает начальник регионального управления государственного автодорожного надзора Сергей Мережко, Госавтодорадзор намерен привить перевозчикам правовую культуру.По словам Сергея Мережко, минимальная планка штрафов за превышение габарита или превышения допустимого тоннажа до 1,5 тысяч рублей для водителей, до 15 тысяч рублей для руководителей, до 150 тысяч рублей для фирм и компаний. Максимальные штрафы для водителей составлят уже 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч и для компаний – 500 тысяч рублей. Причем, штрафуют также грузоотправителя и такелажника.