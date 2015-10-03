Госавтодорнадзор готовится к введению платы за движение по дорогам тяжелых фур

Нарушителей, если перевес не устранен, отправляют на стоянку в уфимскую Нижегородку, где на колеса могут установить блокирующие устройства. Кроме этого за ущерб, нанесенный асфальтовому покрытию, могут выставить счет оператору-перевозчику.
- Работает пост в районе Улу-Теляка на 1543 км трассы М5. Вторая машина курсирует по М7 и Р240, - сообщил г-н Мережко.
За первые сутки акции проверили 70 машин, четыре водителя оштрафованы на 16 тысяч рублей. Перевозчик может купить в дирекции дороги спецразрешение на движение, если его груз невозможно переложить на другой транспорт.
Как рассказал Сергей Мережко, некоторые фуры, увидев пост весового контроля останавливаются, под предлогом поломки, но потом все-таки разгружают лишнее.
- Фура с арбузами простояла ночь, но приехала другая машина и лишний вес разгрузили, - рассказал Сергей Николаевич.
Тем, кто благополучно прошел взвешивание, выдают наклейки.
Пост около Улу-Теляка может стать стационарным, дирекция трассы «Самара-Уфа-Челябинск» готовит документацию на строительство постоянной весовой площадки.
Между тем, с 15 ноября проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн станет платным – 3,73 рубля за километр пробега.
Вероятно, нынешняя акция стала проверкой готовности весового контроля перед введением платы за движение многотоннажных фур.
Дмитрий КОЛПАКОВ.