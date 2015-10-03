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Госавтодорнадзор готовится к введению платы за движение по дорогам тяжелых фур

3 октября 2015, 22:11
Госавтодорнадзор по РБ провел акцию «На дорогу — без перегруза!». Два поста весового контроля отфильтровывали грузовики с перевесом и негабаритной поклажей. Как утверждает начальник регионального управления государственного автодорожного надзора Сергей Мережко, Госавтодорадзор намерен привить перевозчикам правовую культуру.По словам Сергея Мережко, минимальная планка штрафов за превышение габарита или превышения допустимого тоннажа до 1,5 тысяч рублей для водителей, до 15 тысяч рублей для руководителей, до 150 тысяч рублей для фирм и компаний. Максимальные штрафы для водителей составлят уже 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч и для компаний – 500 тысяч рублей. Причем, штрафуют также грузоотправителя и такелажника.

Нарушителей, если перевес не устранен, отправляют на стоянку в уфимскую Нижегородку, где на колеса могут установить блокирующие устройства. Кроме этого за ущерб, нанесенный асфальтовому покрытию, могут выставить счет оператору-перевозчику.

- Работает пост в районе Улу-Теляка на 1543 км трассы М5. Вторая машина курсирует по М7 и Р240, - сообщил г-н Мережко.

За первые сутки акции проверили 70 машин, четыре водителя оштрафованы на 16 тысяч рублей. Перевозчик может купить в дирекции дороги спецразрешение на движение, если его груз невозможно переложить на другой транспорт.

Как рассказал Сергей Мережко, некоторые фуры, увидев пост весового контроля останавливаются, под предлогом поломки, но потом все-таки разгружают лишнее.

- Фура с арбузами простояла ночь, но приехала другая машина и лишний вес разгрузили, - рассказал Сергей Николаевич.

Тем, кто благополучно прошел взвешивание, выдают наклейки.

Пост около Улу-Теляка может стать стационарным, дирекция трассы «Самара-Уфа-Челябинск» готовит документацию на строительство постоянной весовой площадки.

Между тем, с 15 ноября проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн станет платным – 3,73 рубля за километр пробега.

Вероятно, нынешняя акция стала проверкой готовности весового контроля перед введением платы за движение многотоннажных фур.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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