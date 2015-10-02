В Башкирии будут строить школы в рассрочку

Суть идеи заключается в том, что возводиться новые объекты будут на средства подрядчика, а государство обязуется вернуть деньги в течение нескольких лет за счет будущих доходов бюджета. Строители получат аванс в размере 30 процентов от цены контракта в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2015 год, а основной долг в размере 70 процентов от стоимости объекта, а также набежавшие за рассрочку платежа проценты власти обещают погасить частями в течение трех лет. Долг будут возвращать равными долями после сдачи объекта каждые шесть месяцев, начиная с третьего года, то есть в 2017–2019 или 2018–2020 годах в зависимости от начала строительства.