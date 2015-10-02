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В Башкирии будут строить школы в рассрочку

2 октября 2015, 22:25
Власти Башкирии внедряют пилотный проект по строительству социальных объектов в рассрочку. Постановление «Об отдельных вопросах укрепления материально-технической базы системы образования РБ» подготовлено в ответ на поручение главы республики Рустэма Хамитова о строительстве общеобразовательных учреждений с привлечением внебюджетных средств.

Суть идеи заключается в том, что возводиться новые объекты будут на средства подрядчика, а государство обязуется вернуть деньги в течение нескольких лет за счет будущих доходов бюджета. Строители получат аванс в размере 30 процентов от цены контракта в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2015 год, а основной долг в размере 70 процентов от стоимости объекта, а также набежавшие за рассрочку платежа проценты власти обещают погасить частями в течение трех лет. Долг будут возвращать равными долями после сдачи объекта каждые шесть месяцев, начиная с третьего года, то есть в 2017–2019 или 2018–2020 годах в зависимости от начала строительства.

Проект будет реализован на примере трех школ – в уфимских микрорайонах Дема-8 и «Колгуевский», а также в микрорайоне-5 Западного городского округа Стерлитамака.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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