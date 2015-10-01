Водитель автобуса, угробивший семь пассажиров, проведет 6,5 лет в колонии-поселении

Суд признал Аркадия Антонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление до девяти лет лишения свободы, но мужчина легко отделался – районный суд отправил его в колонию-поселение на шесть лет и 11 месяцев. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в Верховном суде РБ. Но Верховная Фемида Башкортостана сочла вину водителя доказанной, а приговор законным, сочтя возможным снизить срок наказания на пять месяцев.