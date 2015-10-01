Водитель автобуса, угробивший семь пассажиров, проведет 6,5 лет в колонии-поселении

Напомним, 20 марта в 15.30 на 46 километре на трассы Уфа-Инзер-Белорецк пассажирский автобус «Фольсваген-Каравелла», следующий со стороны Белорецка, столкнулся лоб в лоб с зарегистрированной в Челябинске грузовой фурой, везущей обувь из Москвы в Магнитогорск. От удара минивэн выбросило в кювет и тела погибших оказались разбросаны вокруг покореженного автобуса на расстоянии нескольких десятков метров.
По словам водителя тягача, он видел идущий навстречу автобус, но не успел понять, как получилось, что «Фольсваген» вдруг неожиданно «вильнул» ему под колеса. Шофер фуры в момент столкновения повредил колено, но серьезно не пострадал.
Зато в страшной аварии погибли семь человек, находившихся в микроавтобусе - 63-летняя Зумара Ягудина, 47-летняя Ляля Юсупова, 38-летняя Юлия Ишмуратова, 30-летняя Анна Польшина, и 20-летняя Светлана Алексеева. Кроме того, в этой аварии простились с жизнью двое супругов - Азат и Альбина Ишмаевы - 31 и 27 лет. Кстати, и сам водитель пассажирской машины оказался в реанимации Архангельской больницы, и не сразу смог отвечать на вопросы следователей.
Выяснилось, что Аркадий Антонов, живущий в Сибае, совершал рейс из Баймака в Уфу – нелегальный частный перевозчик сам набирал пассажиров, не имея права на междугородные перевозки.
По данным автоинспекторов, в момент аварии стояла ясная погода, видимость в обоих направлениях идеальная, дорога была ровной, а асфальт сухой. Скорее всего, водитель заснул за рулем или отвлекся на звонок мобильного телефона.
Суд признал Аркадия Антонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление до девяти лет лишения свободы, но мужчина легко отделался – районный суд отправил его в колонию-поселение на шесть лет и 11 месяцев. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в Верховном суде РБ. Но Верховная Фемида Башкортостана сочла вину водителя доказанной, а приговор законным, сочтя возможным снизить срок наказания на пять месяцев.