Митрополит Никон: «Задача духовенства поддерживать мир и стабильность»

- Запад и Америка всегда будут стараться в первую очередь разжечь в России межнациональную и межрелигиозную войну, а в последующем сделать то, что сейчас делается в арабских странах, в том числе в Африке, - полагает он. - Но у нас в России этого не будет, потому что у нас люди совершенно по-другому воспитаны, у нас многие – до 30 процентов населения нашей страны и Республики Башкортостан – друг с другом породнились – православные замужем за мусульманами, мусульмане женились на православных. То есть у нас совершенно другая обстановка. Хотя «расшатывание лодки», как говорят, всегда будет, но, дай Бог, дело наших вер – православия и ислама в первую очередь постараться стабилизировать эту обстановку. Когда не будет войны, тогда будет всё.