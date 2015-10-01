Митрополит Никон: «Задача духовенства поддерживать мир и стабильность»

Митрополит Никон признался, что оценивает награду, как оценку «трудов всего нашего православного духовенства».
- 26 августа исполнилось 25 лет моему служению Башкортостана, - сказал он. – Практически вся моя архиерейская жизнь прошла здесь – в Уфе и Башкирии. За это время сделано очень много дел.
По словам митрополита, «задача православного духовенства в тесном взаимодействии с нашими братьями-мусульманами – не только людей окормлять духовно, например, строить храмы и мечети, но и поддерживать мир и стабильность в нашей многонациональной республике».
- Я считаю это одной из наших главных задач, и она осуществилась и продолжает осуществляться, - сказал священнослужитель. - Потому что мы видим сейчас кругом войны, нестабильность, различные катаклизмы, а в Башкортостане – мир и порядок. Если проехать по нашей стране, кругом разруха и непорядок. В нашу республику заезжаешь – везде порядок.
Никон утверждает, что «в нашей республике очень хороший духовный и межнациональный климат».
- Между нами, руководителями трёх религиозных конфессий – мной, Верховным муфтием России Талгатом-хазратом Таджуддином, муфтием Республики Башкортостан Нурмухаметом-хазратом и главой иудейской общины Даном Кричевским – никогда не было никаких трений, - объяснил он. - Мы всегда братски решаем все вопросы, всегда друг другу помогаем и к этому же призываем всех, кто с нами общается. У нас нет никаких ни межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов. Республика стабильно развивается материально и экономически. Народ очень доброжелательный. Слава Богу!
Митрополит Никон пожелал, чтобы «дай Бог, чтобы это продолжалось всегда, потому что мы живём сейчас в таком хрупком, шатком мире, когда кругом войны, когда на Россию, как вчера выразился один политик, давно уже положен глаз».
- Запад и Америка всегда будут стараться в первую очередь разжечь в России межнациональную и межрелигиозную войну, а в последующем сделать то, что сейчас делается в арабских странах, в том числе в Африке, - полагает он. - Но у нас в России этого не будет, потому что у нас люди совершенно по-другому воспитаны, у нас многие – до 30 процентов населения нашей страны и Республики Башкортостан – друг с другом породнились – православные замужем за мусульманами, мусульмане женились на православных. То есть у нас совершенно другая обстановка. Хотя «расшатывание лодки», как говорят, всегда будет, но, дай Бог, дело наших вер – православия и ислама в первую очередь постараться стабилизировать эту обстановку. Когда не будет войны, тогда будет всё.
Рустэм Хамитов поблагодарил митрополита «за неустанную работу по духовному облагораживанию людей, по оказанию поддержки тем, кто в ней нуждается».
- Вы очень крупный деятель, которого знают все у нас в республике, - сказал он. - Считаю, нам всем повезло, что мы вместе работаем. Очень глубокая мысль о том, что нужно сохранять мир, спокойствие, взаимодействие различных конфессий.