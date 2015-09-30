В Башкирии привлекут к ответственности чиновников, которые «плохо работают»

- Кроме того, появились новые сферы деятельности, требующие детального анализа и оценки, - уверен руководитель Башкортостана. - Это кадровая политика, финансовая и исполнительская дисциплина, эффективность работы по привлечению федеральных ресурсов и многое другое.
Рустэм Хамитов сообщил, что в регионе «есть несколько министерств, которые не выполнили целевые показатели работы по итогам первого полугодия».
- Думаю, что руководители ведомств и министерств поймут, что так работать нельзя, - заявил он на заседании правительства РБ. - Мы детально рассмотрим каждую невыполненную позицию и привлечём к ответственности людей, которые так плохо работают.