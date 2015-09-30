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В Башкирии привлекут к ответственности чиновников, которые «плохо работают»

30 сентября 2015, 22:38
Глава Башкирии Рустэм Хамитов потребовал пересмотреть оценки деятельности региональных чиновников. По его словам, «методика и перечень показателей оценки приняты в 2013 году и уже не учитывают многочисленные показатели федеральных мониторингов и рейтингов».

- Кроме того, появились новые сферы деятельности, требующие детального анализа и оценки, - уверен руководитель Башкортостана. - Это кадровая политика, финансовая и исполнительская дисциплина, эффективность работы по привлечению федеральных ресурсов и многое другое.

Рустэм Хамитов сообщил, что в регионе «есть несколько министерств, которые не выполнили целевые показатели работы по итогам первого полугодия».

- Думаю, что руководители ведомств и министерств поймут, что так работать нельзя, - заявил он на заседании правительства РБ. - Мы детально рассмотрим каждую невыполненную позицию и привлечём к ответственности людей, которые так плохо работают.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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