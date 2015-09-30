Спасибо, что живой. Квят перевернулся в Японии и не завоевал очков

- На входе в десятый поворот я заехал задним колесом на траву и потерял контроль над задней частью машины. В том месте нет зон безопасности, так что я врезался в стену, и машина перевернулась. Со стороны авария выглядела страшнее, чем мне показалось из кокпита. Перед квалификацией мы кое-что меняли в машине, что позволило вернуться к нормальной скорости. Я старался сделать все, что в моих силах, пытался справиться с возникшими проблемами. В любом случае, результат мог быть выше, чем десятое место – машина была эффективна в скоростных поворотах, хотя ей не хватает скорости на прямых. В подобной ситуации важно делать выводы из допущенных ошибок. В любом случае, я чувствую, что сделал в квалификации все, что было в моих силах. До сегодняшнего дня я не попадал в такие сильные аварии, но, возможно, что-то было в картинге. В любом случае, это был первый раз, когда моя машина перевернулась. Да, это моя самая серьезная авария в карьере…