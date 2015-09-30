Спасибо, что живой. Квят перевернулся в Японии и не завоевал очков

Квалификация для гонщика священной и любимой державы началась вполне привычно. Первый сегмент он уверенно проходил. К заезду на пит-стоп был восьмым. В итоге прошел дальше девятым.
Во втором сегменте началась более серьезная борьба. Даниил был в квалификационной десятке – восьмым, потом десятым. После остановки чуть поднялся вверх, на восьмое место, в итоге стал девятым.
Третий сегмент. На первую половину Даниил не выезжает. Во второй половине, на 45 секунд до закрытия возможности выезда на быстрый круг, показывают болид Ред Булла, который в перевернулся на грунтовке. Кто это? Это наш Квят! Левые колеса в сторону, анитикрылья в труху.
Дают звук:
- Ты окей, Дани?
- Да, я окей.
Отлегло.
Квалификация была прервана. Красные флаги. На повторе видно, что болид на входе в поворот задел левой стороной траву, заднюю часть резко повело, ловить болид Квят, конечно же, стал, но было поздно. Выезд на гравий, удар о заграждение задом и тут же передом, переворот. Кратковременная перегрузка при этом составила 20 g. До рекорда выживания далеко – там человеку повезло при 214. Но все равно это было жутко и опасно.
Что ж, это очередной урок для всех нас, садящихся за руль. Даже чудесные гонщики разбивают свои гипер-пипер-кары.
Вот слова выжившего:
- На входе в десятый поворот я заехал задним колесом на траву и потерял контроль над задней частью машины. В том месте нет зон безопасности, так что я врезался в стену, и машина перевернулась. Со стороны авария выглядела страшнее, чем мне показалось из кокпита. Перед квалификацией мы кое-что меняли в машине, что позволило вернуться к нормальной скорости. Я старался сделать все, что в моих силах, пытался справиться с возникшими проблемами. В любом случае, результат мог быть выше, чем десятое место – машина была эффективна в скоростных поворотах, хотя ей не хватает скорости на прямых. В подобной ситуации важно делать выводы из допущенных ошибок. В любом случае, я чувствую, что сделал в квалификации все, что было в моих силах. До сегодняшнего дня я не попадал в такие сильные аварии, но, возможно, что-то было в картинге. В любом случае, это был первый раз, когда моя машина перевернулась. Да, это моя самая серьезная авария в карьере…
После этой аварии в болиде пришлось Ред Булл менять очень многое – шасси, двигатель, коробку передач. Попавший в десятку Даниил был вынужден стартовать в Гран-при Японии с пит-лейна, с дорожки рядом с боксами. Это даже не последняя позиция, это позиция, с которой придется догонять аутсайдеров.
Старт гонки. Прокол у Даниэля Риккардо, проблемы с болидом Уильямс у Фелипе Массы, длительный вылет на гравий Форс Индия Серхио Переса. Квят разом отыгрывает четыре позиции. Он – шестнадцатый. Отличное начало.
Желтые флаги. Риккардо с трудом, не вписываясь в поворот, доезжает до смены колеса. Массе меняют переднее крыло. Контактный старт получился.
На пятом круге Квят 15-ый. Он обошел обоих аутсайдеров и приблизился к Дженсону Баттону, чей Макларен неконкурентоспособен.
Квят заехал на смену резины первым, на девятом круге. Обулся в жесткую вместо средней. На десятом круге был 18-м, но потом пошел подъем из-за смен колес, которые делали ближайшие конкуренты.
13-й круг – и такая же позиция. Тут же возникают проблемы с сильно переделанным болидом. Чего-то там не переключается с десятой на девятую позиции…
Даниил не может пройти Фернандо Алонсо на слабом Макларене. Сзади его догоняет Макс Ферстаппен из Торо Россо.
Явные проблемы у россиянина. На 18-м круге ему запрещают использовать обгонную кнопку. Отлично, что тут еще скажешь.
Алонсо – десятый, Квят - 11-й, Ферстаппен – 12-й. Так и едут. Их показывают, забывая о лидерах. Даниил так и не пропускает молодого бычка вперед. Россиянин заезжает в боксы на 21-м круге. Выезжает он 16-м на жесткой резине.
На 23-м круге Даниил жалуется на отсутствие тормозов в 11-м повороте. Ему предлагают перевести баланс тормозов на перед – и, может быть, проблема решиться.
На 25-м круге Квят ненадолго покидает трассу, но без аварий. Это из-за тормозов или ошибка пилота?
Понемногу Даниил поднимается. Не только за счет смен резины у конкурентов - он еще и обгоняет Фелипе Насра из Заубер. На 32-м круге россиянин 11-й. Но ему предстоит третья смена резины.
В боксы Даниил заезжает на 36-м круге. Выезжает 15-м, но вверх не поднимается. Перед ним три болида, неслабый трафик. С Баттоном россиянин разбирается, но с обгоном Переса возникают проблемы.
На 44-м круге Квят жалуется на потерю тормозов. Становится ясно, что до очковой десятки ему не добраться. Тут бы просто доехать.
В конце к Даниилу приближается Риккардо. Перес обгоняет Маркуса Эрикссона из Заубер. Начинает атаковать шведа и Квят. На 51-м круге он его проходит! Помогает Кими Райкконен из Феррари, которого россиянин и швед пропускали на круг. Гонщик из Уфы ловко пристроился за финном – и финт удался.
В итоге россиянин занимает 13-е место. Да, он впереди партнера по команде Риккардо, но без свеженабранных очков.
Впереди - 11 октября. Гран-при России в Сочи. Стандартные билеты от 11900 до 30500 рублей. Ложа платинум – 162000 рублей. Formula One Paddock Club на три дня, с возможностью вкусно есть, пить вина и тусоваться среди «команд, представителей международной прессы и спортивных гаражей» – 5400 долларов без НДС.
Угадайте, поеду ли я освещать эту гонку с места событий?
Олег ЧЕРНОВ.