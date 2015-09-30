Перестрелка без интриги. «Салават Юлаев» проиграл «Динамо»

«Салават Юлаев» приехал в Москву на серьезную проверку. Одно дело дома перебегать не самые блестящие команды конференции «Восток». Другое дело – показывать класс в игре против крепко сбитого и успешно выступающего клуба, который в этом сезоне является одним из претендентов на Кубок Гагарина. Хочешь тоже ходить в числе претендентов – покажи класс в битве с одним из них. В общем, это была серьезная проверка. Провалишь – ничего страшного, конечно же. Но для уверенности в своих силах ее лучше пройти.