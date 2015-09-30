Перестрелка без интриги. «Салават Юлаев» проиграл «Динамо»

Игра с самого начала игра не получилась. Удаление Александр Нестерова – и тут же гол Владимира Брюквина. Он бросил в ближний угол, который Никлас Сведберг оставил открытым. Спасти Уфу швед не смог, 1:0.
Далее еще один гол гостей. Всего восьмая минута шла - и Максим Гончаров дал убежать один в ноль Алексею Терещенко. Помните такого? За Уфу когда-то очень хорошо играл, перейдя из «Ак Барса».
В этот раз Никлас Сведберг не выручил, 2:0. Его тут же заменили. Швед этому не особо обрадовался. После игры он свалил столбики, которые были выставлены, чтобы хоккеисты мимо прессы прошли. В образовавшуюся дыру устремились игроки «Салавата Юлаева». Рядом стоял и стеснялся новый пресс-атташе уфимского клуба, дважды лучший комментатор КХЛ Андрей Юртаев…
Интересно, генеральный менеджер зеленых Леонид Вайсфельд помнит о своих словах? Он говорил, что легче всего сделать так, чтобы хоккеисты с прессой всегда общались. Видимо, не так уж это и просто.
Владимир Сохатский некоторое время спасал. Была надежда, что больше одной не пропустит. Но в середине второго периода защитник Мэт Робинсон прорвался на пятак и замкнул передачу Алексея Цветкова. Слишком рано Володя свою первую в этой непростой игре пропустил.
3:0 – именно такой счет был после двух периодов. Казалось, что игра сделана. Казалось, несчастливый для Уфы рефери Роман Гофман опять сделал свое дело. Не сказать, чтобы он откровенно убивал, он вообще не один свистел, а вместе с Мартином Фране.
Но вот что я подчеркну. Патриот с зеленым сердцем Николай Прохоркин свои пять минут получил. Плюс было избиение «динамовцем» Александром Осиповым «юлаевца» Теему Хартикайнена, после которого составы остались равными. Неприятно все это, неприятно…
Маленькое утешение в том, что опытные игроки «Салавата Юлаева» решили поупрямиться. Вначале восстановившийся от неизвестной общественности травмы Игорь Григоренко оставил Александра Шарыченкова без сухаря, 3:1.
На это ответил Максим Пестушко, который сумел пробить Сохатского, 4:1. Могло, кстати, стать и 5:1. И тут опять странное решение судей. «Динамовец» Даниил Тарасов при выходе один в ноль явно нырнул, когда ему засунул клюшку защитник Александр Логинов. Но за симуляцию наказания не было. Был буллит. Ладно хоть его Тарасов не реализовал. Он вроде бы обхитрил Сохатского, но в створ не попал.
Уфа ответила еще одним голом опытного хоккеиста. Линус Умарк забросил с передачи Игоря Григоренко, 4:2.
Мартиньш Карсумс с передачи Цветкова сделал еще один ход «Динамо» 5:2. Выход один в ноль получился удачным.
Еще один опытный игрок «Салавата Юлаева» Дмитрий Макаров отличился в большинстве на добивании, 5:3. Шла перестрелка без особых шансов для гостей.
В конце игры Денис Хлыстов сыграл грубо, получил две минуты. Защитник «Динамо» Мэт Робинсон забросил большинстве, 6:3. На его счету дубль.
Вот такой вот матчик получился. Девять шайб – и куча проблем в игре «Салавата Юлаева». На мой взгляд, Уфе не хватает исполнителей в атаке, вратари играют так себе, а про защитников я вообще ничего писать не буду – слов на них жалко.
Что нам поведал после матча главный тренер зеленого клуба Анатолий Емелин? Пропустили контратаки, говорит, и необоснованные удаления помешали. Ну и вратарь не устроил, два броска – два гола…
Прохоркин теперь пропустит один матч. Это будет игра против «Витязя» в Подольске. У этой команды шикарное название и 16-е место в общей таблице. «Салават Юлаев» там же 24-й, а у себя в конференции 11-й. Не лучшая позиция для сбора полной арены.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru