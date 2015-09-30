Хамитов: решение СФ РФ направлена на сохранение устойчивого развития России

По словам руководителя Башкортостана, в последние годы «к сожалению появились проповедники, призывающие к пересмотру канонов ислама, которые начинают учить совершенно другим подходам и пытаются создать конфликтное после. Есть жители Башкирии, которые вступили в ряды ИГИЛ, и это представляет большую сложность, потому что они будут возвращаться в регион и вести такую идеологи».