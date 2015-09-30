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Хамитов: решение СФ РФ направлена на сохранение устойчивого развития России

30 сентября 2015, 21:50
Проведение антитеррористической операции за рубежом с использованием ВВС РФ будет способствовать тому, чтобы такого рода конфликты не возникали на территории субъектов России, сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов, комментируя решение Совета Федерации об использовании авиации для борьбы с терроризмом на дальних подступах к России.

- Безусловно, сегодня решение Совета Федерации о разрешении использования ВВС за пределами страны направлена прежде всего на сохранение устойчивого развития нашей страны. Терроризм сегодня самая большая опасность, террористы не заслуживают какого либо смягчения со стороны общества, потому что страдают мирные люди, которые не причастны к каким-то идеологиям и конфликтам, - сказал г-н Хамитов агентству «РИА Новости».

По его мнению, борьба с террористами должна быть жесткой, внятной и одновременно массированной по всем направлениям.

Рустэм Хамитов отметил, что на территории Поволжья и Урала ислам проповедуется в течении многих веков и несет миролюбивый характер.

- В проповедях наших мусульманских священнослужителей никогда не звучат призывы к борьбе с кем-либо, и нет воззваний к сведению счетов. Ислам всегда поддерживал доктрину мира и взаимосогласия, - сказал г-н Хамитов.

По словам руководителя Башкортостана, в последние годы «к сожалению появились проповедники, призывающие к пересмотру канонов ислама, которые начинают учить совершенно другим подходам и пытаются создать конфликтное после. Есть жители Башкирии, которые вступили в ряды ИГИЛ, и это представляет большую сложность, потому что они будут возвращаться в регион и вести такую идеологи».

Как утверждает Рустэм Закиевич, властям любого региона страны не хотелось бы получить такого рода проповедников и предотвращать возможные конфликты.

- Если такие проповедники появятся, то обязательно будут конфликты, разрушение общества. И конечно проведение антитеррористической операции за пределами РФ будет способствовать тому, чтобы такого рода конфликты не возникали на территориях субъектов России, - сказал г-н Хамитов.

Рамиля САЛИХОВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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