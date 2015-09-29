Убийцы пятерых человек в Кумертау подожгли квартиру, не сумев расчленить трупы

Напомним, в Кумертау в апреле этого года два отморозка Константин Сурков и Сергей Букаев в квартире на втором этаже дома № 5 на улице Карла Маркса лишили жизни, а потом подожгли пятерых человек, в том числе троих несовершеннолетних – двух девушек и юношу и влюбленную пару 22 и 21 лет. Жилище снимала 16-летняя ученица местного авиатехникума и, как выяснилось во время следствия, так как студентка жила одна, в квартире часто собиралась подростки и распивали спиртное. Мама девушки, проживающая в поселке Ира, каждое утро приезжала проверять дочь, она и обнаружила пожар. Когда огонь потушили, в квартире нашли пять обугленных трупов.
- В Кумертау было понятно, что преступление совершил кто-то из ближайшего окружения, круг был узкий, убийц вычислить было просто, - рассказывает Михаил Закомалдин. – Было понятно, что это люди, распивавшие вечером в компании с погибшими.
Оказывается, убийцы не только безжалостно лишили жизни своих друзей – одного из-за старого долга, а остальных, чтобы скрыть преступление, но и намеревались расчленить трупы. Пьяные изверги попытались распилить человеческую плоть, но сил не хватило – они так и бросили тела бывших товарищей с разрезанными руками и ногами. А чтобы скрыть свое злодеяние решили поджечь квартиру.
- Следы преступления они действительно скрыли, - признал главный полицейский Башкирии. – Огонь уничтожил и отпечатки пальцев и другие улики. Но мы поймали преступников уже на следующие сутки, потому что вычислили их личности.
Михаила Закомалдина поразил цинизм и бессердечие молодых душегубов, которые, лишив жизни пятерых человек, не испытывали ни волнения, ни раскаяния.
- Таксист, везших парней сразу после убийства рассказал, что они были совершенно спокойны, возбужденными не выглядели, только один спросил у другого: не жалеет ли он о случившемся, а второй засмеялся и ответил: «Нет», - припомнил глава башкирской полиции.
Также главу регионального полицейского ведомства поразила причина, из-за которой на тот свет отправилось сразу пять человек.
- Там шла речь о старом долге, около 300 рублей, и один из убийц потребовал гостя вернуть его, - объяснил главный полицейский РБ. – Молодой человек сказал, что денег нет, и преступник, не раздумывая, ударил его ножом в горло, убив наповал. В этот момент на кухню зашла подруга убитого, и изверг лишил жизни и ее. А потом отдал нож своему товарищу и сказал ему: «Теперь твоя очередь». И тот отправился убивать остальных, уже спящих людей.
По словам Михаила Ивановича, преступление, совершенное в августе против инкассаторов «Сбербанка», раскрыть было гораздо сложнее, потому что здесь личности грабителей известны не были. Но и этих злодеев в любом случае настигло бы возмездие.
Бандитов задержали спустя неделю после того, как они у банкомата на улице Мушникова в Уфе облили бензином и подожгли двух инкассаторов, приехавших пополнить наличность. Один из инкассаторов скончался от тяжелых ожогов, второго вывезли на лечение в Москву. Гангстеры оказались родными братьями 29, 26 и 20 лет, задумавшими позаимствовать деньги у охранников финансового учреждения.
По словам главы башкирского полицейского ведомства, на братьев вышли по информации УФСКН по РБ.
- Но даже если бы не было этой информации, через три мы их нашли бы, - уверен г-н Закомалдин. – Мы провели огромную работу, опросили более шести тысяч человек и, с помощью камер видеонаблюдения проследили за машиной, на которой они приехали. Автомобиль был оформлен на одного из родственников бандитов – преступники имели глупость приехать к месту ограбления на собственном транспорте.
Михаил Иванович был удивлен распространенной в интернете информацией, что один из братьев-грабителей в свое время работал в милиции.
- Ни дня он не работал, - горячится министр. – Шесть лет назад он был стажером, но не прошел стажировку.
Михаил Закомалдин считает, что план ограбления особой оригинальностью не отличался - братья хотели напугать инкассаторов, плеснув в них бензином. Мужчины надеялись, что охранники от неожиданности выпустят из рук мешок с деньгами, но все пошло не так, как они планировали. Мало того, что инкассатор, которого облили горючей жидкостью, продолжал держать сумку с наличностью, второй потянулся рукой к кобуре. И тогда один из братьев зажег спичку и кинул в противников.
Между тем, череда резонансных убийств сопровождается ростом преступности в Башкирии – в среднем в этом году число злодеяний выросло на 19 процентов – в основном мелкие кражи и разбой. В полиции связывают это с ухудшением финансового благополучия населения и социальными проблемами.
- Когда я приехал сюда четыре года назад, Башкирия была в ряду худших регионов по оценке работы полиции населением по исследованию ВЦИОМ, - рассказал Михаил Закомалдин в эфире «Вести-Башкортостан». – Сегодня МВД по РБ - в десятке лучших. Полиция работает эффективно, результаты говорят о себе – 62 процента раскрываемости. Хотя очень много вопросов по слабому реагированию.
Руководитель башкирского министерства внутренних дел признал, что «есть факты укрытия преступлений – порой это необъяснимые поступки сотрудников».
- Только недавно обратилась женщина, которую обманули при продаже квартиры, - рассказал он. - Ее жилье продали другому, а в возбуждении дела отказали. Спрашиваю - почему не возбуждаете? Молчат. И такие случаи замазывают всю положительную работу полиции в глазах населения.
Дмитрий КОЛПАКОВ,
Радик ИШЕМГУЛОВ.