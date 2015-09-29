Убийцы пятерых человек в Кумертау подожгли квартиру, не сумев расчленить трупы

Напомним, в Кумертау в апреле этого года два отморозка Константин Сурков и Сергей Букаев в квартире на втором этаже дома № 5 на улице Карла Маркса лишили жизни, а потом подожгли пятерых человек, в том числе троих несовершеннолетних – двух девушек и юношу и влюбленную пару 22 и 21 лет. Жилище снимала 16-летняя ученица местного авиатехникума и, как выяснилось во время следствия, так как студентка жила одна, в квартире часто собиралась подростки и распивали спиртное. Мама девушки, проживающая в поселке Ира, каждое утро приезжала проверять дочь, она и обнаружила пожар. Когда огонь потушили, в квартире нашли пять обугленных трупов.