Имущество «АФ-банка» будет дешеветь месяц от месяца

В случае если заявок не будет, конкурс проведут повторно 28 декабря с дисконтом в 10 процентов. Еще три лота – ценные бумаги казахского «Атамекен-Агро» - 247 млн рублей, французского банка Natixis – 201 млн рублей, и «Спутниковых телекоммуникаций Башкортостана» - 150 тысяч рублей.
Между тем, по данным АСВ, в сентябре в кассе банка накопилось 380 млн рублей, из них 26,6 млн рублей до конца года потратят на охрану и обслуживание имущества и офисов банка.
По последней информации агентства, клиентам банкрота предъявили исков на 32 млн рублей и на 45 млн рублей суды вынесли взыскание на имущество должников. 1,1 млрд рублей агентство выплатило кредиторам первой очереди. Напомним, обязательства перед вкладчиками оцениваются в 3,6 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.