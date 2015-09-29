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Имущество «АФ-банка» будет дешеветь месяц от месяца

30 сентября 2015, 00:08
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидируя «АФ-банк», продаст автопарк кредитного учреждения. Так, на торги выставлены первые десять машин разных марок, среди которых есть как дорогие авто - «ЛандКрузер» и «Камри», так и бюджетный «Форд Фокус». Общая цена – 13 млн рублей, торги состоятся 2 ноября.

В случае если заявок не будет, конкурс проведут повторно 28 декабря с дисконтом в 10 процентов. Еще три лота – ценные бумаги казахского «Атамекен-Агро» - 247 млн рублей, французского банка Natixis – 201 млн рублей, и «Спутниковых телекоммуникаций Башкортостана» - 150 тысяч рублей.

Между тем, по данным АСВ, в сентябре в кассе банка накопилось 380 млн рублей, из них 26,6 млн рублей до конца года потратят на охрану и обслуживание имущества и офисов банка.

По последней информации агентства, клиентам банкрота предъявили исков на 32 млн рублей и на 45 млн рублей суды вынесли взыскание на имущество должников. 1,1 млрд рублей агентство выплатило кредиторам первой очереди. Напомним, обязательства перед вкладчиками оцениваются в 3,6 млрд рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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