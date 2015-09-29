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Два частных сектора в Уфе попали под снос и расселение

29 сентября 2015, 23:40
Мэр Уфы Ирек Ялалов подписал два постановления о развитии застроенных территорий и сноса частного сектора в рамках программы «Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции».

Так, в квартале в рамках улиц 8 Марта, Николая Дмитриева, Джалиля Киекбаева и бульвара Хадии Давлетшиной под снос попадают пять домов на улице Заводской – напротив трамвайного депо Зорина.

Еще больше в квартале снесут металлических гаражей, они также оговариваются документом, однако число железных конструкций не уточняется.

Второй квартал находится в Шакше – в рамках улиц Гвардейской, Байконурской, Кигинской и Мелеузовской. Под снос попадают 11 домов на улицах Олимпийская, Абзелиловская и Спортивная. Еще 13 строений признаны не соответствующими градостроительному регламенту и могут быть снесены будущими застройщиками. Теперь обе площадки мэрия должна выставить на торги.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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