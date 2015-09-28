В Уфе поделят землю на главной городской магистрали

Права застройки этого квартала на торгах еще в ноябре 2007 года приобрела компания «СтройИнвест». В январе 2011 года стороны разорвали договор. К тому времени «СтройИнвест» обанкротилась, и мэрия отказалась возвращать 52,4 из 112,6 млн рублей, но позже суд обязал муниципалитет деньги вернуть. В августе 2011 года права на участок перешли «СтройТЭК». Фирма последние годы выступала соответчиком в судах между мэрией и жителями квартала по вопросу расселения частного сектора. Застройщик будет осваивать девять гектаров застройкой от 9 до 17 этажей, и намерен получить 74 тысяч квадратных метров жилья.