В Уфе поделят землю на главной городской магистрали

Стоит ожидать, что при межевании будут обнаружены пустующие участки, пригодные под уплотнительную застройку, кроме того, раздадут и придомовую территорию.
В 18 часов общественность ждет доклад о межевании квартала, ограниченного проспектом Октября и улицами Кольской, Российской и Северным проездом.
Через 15 минут здесь же имущественное ведомство сообщит, как разделен так называемый квартал «П-Восточный» напротив Госцирка, ограниченный проспектом Октября, бульваром Саид Галиева, улицами Комсомольская и Шафиева.
В следующие 15 минут в этом же зале обнародуют планы по межеванию в квартала, в котором находится здание самой мэрии-горсовета - микрорайон «Т-Восточный», ограниченный проспектом Октября, проездом Северный, улицей Российской и Южным проездом.
В 18.50 в этом же зале публику ознакомят с новой нарезкой квартала, ограниченного улицами Шафиева, Рихарда Зорге, Лесотехникума, проспектом Октября. В нем находятся онкодиспансер, станция скорой помощи, санэпидемнадзор и ТЦ «Европа».
5 ноября в 18 часов в администрации Ленинского района компания «СтройТЭК» представит публике проекты планировок и межевания квартала в рамках улиц Султанова, Чернышевского, Гафури и Свердлова.
Права застройки этого квартала на торгах еще в ноябре 2007 года приобрела компания «СтройИнвест». В январе 2011 года стороны разорвали договор. К тому времени «СтройИнвест» обанкротилась, и мэрия отказалась возвращать 52,4 из 112,6 млн рублей, но позже суд обязал муниципалитет деньги вернуть. В августе 2011 года права на участок перешли «СтройТЭК». Фирма последние годы выступала соответчиком в судах между мэрией и жителями квартала по вопросу расселения частного сектора. Застройщик будет осваивать девять гектаров застройкой от 9 до 17 этажей, и намерен получить 74 тысяч квадратных метров жилья.
Дмитрий КОЛПАКОВ.