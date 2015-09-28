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В Уфе поделят землю на главной городской магистрали

29 сентября 2015, 00:01
Горсовет Уфы назначил график публичных слушаний на начало ноября. Под кампанию по межеванию земли попал проспект Октября. Так, 2 ноября в администрации Октябрьского района в управлении по земельным и имущественным отношениям уфимской мэрии расскажут о планах по межеванию и планировке четырех кварталов на главной магистрали столицы Башкирии.

Стоит ожидать, что при межевании будут обнаружены пустующие участки, пригодные под уплотнительную застройку, кроме того, раздадут и придомовую территорию.

В 18 часов общественность ждет доклад о межевании квартала, ограниченного проспектом Октября и улицами Кольской, Российской и Северным проездом.

Через 15 минут здесь же имущественное ведомство сообщит, как разделен так называемый квартал «П-Восточный» напротив Госцирка, ограниченный проспектом Октября, бульваром Саид Галиева, улицами Комсомольская и Шафиева.

В следующие 15 минут в этом же зале обнародуют планы по межеванию в квартала, в котором находится здание самой мэрии-горсовета - микрорайон «Т-Восточный», ограниченный проспектом Октября, проездом Северный, улицей Российской и Южным проездом.

В 18.50 в этом же зале публику ознакомят с новой нарезкой квартала, ограниченного улицами Шафиева, Рихарда Зорге, Лесотехникума, проспектом Октября. В нем находятся онкодиспансер, станция скорой помощи, санэпидемнадзор и ТЦ «Европа».

5 ноября в 18 часов в администрации Ленинского района компания «СтройТЭК» представит публике проекты планировок и межевания квартала в рамках улиц Султанова, Чернышевского, Гафури и Свердлова.

Права застройки этого квартала на торгах еще в ноябре 2007 года приобрела компания «СтройИнвест». В январе 2011 года стороны разорвали договор. К тому времени «СтройИнвест» обанкротилась, и мэрия отказалась возвращать 52,4 из 112,6 млн рублей, но позже суд обязал муниципалитет деньги вернуть. В августе 2011 года права на участок перешли «СтройТЭК». Фирма последние годы выступала соответчиком в судах между мэрией и жителями квартала по вопросу расселения частного сектора. Застройщик будет осваивать девять гектаров застройкой от 9 до 17 этажей, и намерен получить 74 тысяч квадратных метров жилья.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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