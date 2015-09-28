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В Уфе могут заново установить электронные табло на остановках

28 сентября 2015, 23:55
Во вторник аппарату мэрии Уфы представят нового директора «Уфагортранса» - муниципального регулятора пассажирских перевозок - Владислава Крысина, ранее трудившегося главой объединения автовокзалов «Башавтотранса», а также руководителем «Башкирской транспортной компании».

Накануне назначенец представил руководству города планы по обновлению транспортной отрасли. Предложения свелись к необходимости вливаний из бюджета на проекты, которые уже обкатывались в столице Башкирии.

Так, из презентации следует, что новое руководство «Уфагортранса» для реновации пассажирских перевозок предлагает оснастить остановки табло с информацией о пребывающем транспорте.

Этот опыт Уфа уже проходила в 2006 году, тогда завод «Магнетрон» изготовил аналогичную систему для города, основанную на сигнале сотовой связи. Но через несколько лет эксплуатации многие экраны пришли в негодность и сейчас свалены в одном из диспетчерских пунктов.

Также есть предложение установить видеорегистраторы на остановках.

Кроме этого, «Уфагортрансу» предлагается создать несколько новых платных услуг для автобусных операторов. Например, организацию и проведение обследования маршрутной сети, оказание информационных, консультационных и маркетинговых исследований на пассажирском транспорте и подготовку материалов для проведения конкурсов на право перевозок.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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