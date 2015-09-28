В Уфе могут заново установить электронные табло на остановках

Этот опыт Уфа уже проходила в 2006 году, тогда завод «Магнетрон» изготовил аналогичную систему для города, основанную на сигнале сотовой связи. Но через несколько лет эксплуатации многие экраны пришли в негодность и сейчас свалены в одном из диспетчерских пунктов.