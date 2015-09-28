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Лишние новогодние выходные перенесут на май и март

28 сентября 2015, 23:37
Правительство России перераспределило выходные, выпадающие на новогодние каникулы, на другие праздники, увеличив нерабочие дни для торжеств в День защитника отечества, Международный женский день и День солидарности трудящихся. Текст постановления опубликовал портал Дома правительства.

2 и 3 января 2016 года выпадают на субботу и воскресенье, совпадая новогодними каникулами, поэтому россиянам вернут эти выходные дополнительными нерабочими днями в понедельник, 7 марта, и во вторник 3 мая.

Праздник 23 февраля в 2016 году дополнят нерабочим понедельником 22 февраля. Но этот выходной придется отработать в субботу, 20 февраля.

- Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в феврале – трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, в марте – четырёхдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня, - говорится в пояснительной записке.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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