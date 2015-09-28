Лишние новогодние выходные перенесут на май и март

- Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в феврале – трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, в марте – четырёхдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня, - говорится в пояснительной записке.