Лишние новогодние выходные перенесут на май и март

2 и 3 января 2016 года выпадают на субботу и воскресенье, совпадая новогодними каникулами, поэтому россиянам вернут эти выходные дополнительными нерабочими днями в понедельник, 7 марта, и во вторник 3 мая.
Праздник 23 февраля в 2016 году дополнят нерабочим понедельником 22 февраля. Но этот выходной придется отработать в субботу, 20 февраля.
- Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в феврале – трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, в марте – четырёхдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня, - говорится в пояснительной записке.
Дмитрий КОЛПАКОВ.