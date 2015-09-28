Из Башкирии стали чаще уезжать в поисках лучшей жизни

Миграционная убыль – явление для Башкирии, можно сказать, новое и непривычное. С середины нулевых годов число прибывающих в республику стабильно превышало число уехавших. И только в последние несколько лет тенденция изменилась. Согласно данным Башстата, только за первое полугодие 2015 года, из региона уехало на две тысяч больше человек, чем приехало в него.
Для сравнения: в соседнем Татарстане, в котором, к слову, показатели по миграции, тоже ухудшились, в первые пять месяцев этого года все же фиксируется миграционный прирост более чем в 1,5 тысяч человек. В Челябинской области прибывших оказалось больше почти на 1,1 тысяч человек. Это в три раза меньше чем в прошлом году, но все же регион в плюсе.
Первое, что приходит на ум, в такой ситуации – проблемы в экономике. Быть может, регион стал беднее? Ситуация в этом году действительно несколько ухудшилась. С начала года экономика Башкирии демонстрирует некоторое замедление. По данным Минэкономразвития РБ, валовый региональный продукт снизился на 4,5 %. Внешнеторговый оборот снизился на 45%, объём продукции сельского хозяйства - на 2,5 %, грузооборот транспорта сократился на 3,5%. Ситуация, скорее типичная в текущей экономической ситуации, и характерна для многих других регионов России. И, тем не менее, люди из Башкирии уезжают в другие республики, области и города нашей страны.
Главной причиной переезда для многих жителей республики, несмотря на кризис экономики, как и в прежние годы, продолжают оставаться причины личного характера. В этом году большая часть людей отправилась в чужие края, чтобы, например, счастливо устроить семейную жизнь, ухаживать за больными родственниками, порой даже просто из-за желания круто изменить свою жизнь и оказаться в новом месте, в других обстоятельствах. Такие «личные» причины в этом году указали при переезде более 9 тысяч человек.
Однако это совсем не значит, что для беспокойства нет причин. Более 4,5 тысяч человек уехали в поисках достойно оплачиваемой работы. Здесь стоит отметить, что часть из них могли переехать, поскольку, например, получили новое место в другом филиале крупной компании, пошли на повышение. И, тем не менее, цифра достаточно велика. Понятно, что такое количество людей уехать за улучшением карьеры просто не могло. С работой в регионе действительно стало сложнее. Реальные доходы населения с начала года снизились на 10%, официальная безработица выросла почти на 11%. Антикризисный план, сформированный правительством в феврале, хотя и предоставил льготы для малого и среднего бизнеса, открыл возможности для работы, но пока оценки не очень утешительные.
Региональные власти оперативно ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Помочь в этом случае должна, в первую очередь, активизация политики импортозамещения. При этом, перед башкирскими компаниями стоит непростая задача: выдержать конкуренцию не только на внутреннем, но внешних рынках. Еще один способ догнать и обогнать в развитии другие регионы – это, безусловно, развитие инвестиции.
Хотя в регионе уже несколько лет, на это делается ставка, конкретных результатов, которых так хотелось бы видеть много и сразу, пока мало. Все дело в том, что инвестиционный процесс занимает много времени. Значительный промежуток проекты находятся на так называемой доинвестиционной стадии – на бумаге. При таких реалиях очевидно, что если конкретных предложений и решений по инвестициям нет сейчас, то через несколько лет не будет и развития региона. Но впадать в пессимизм не стоит.
Один только факт успешно проведенных саммитов ШОС и БРИКС в Уфе дает уверенность в том, что вложения в региональную экономику не прекратятся. Регион сегодня налаживает плодотворное сотрудничество сразу с несколькими государствами. Например, с Китаем, Киргизией, Казахстаном. Увидеть результаты от многочисленных деловых встреч сразу, как это многим хочется, невозможно, но важно понимать, что они будут.
И стоит заметить: в Башкирии далеко все не так плохо. Да, из региона многие уехали. Но есть и такие, кто, напротив, вернулся. И их немало: за полгода больше двух тысяч человек. Уехало же из региона по причине возвращения на прежнее место жительства чуть более 800 человек. Этот важный факт, который нельзя игнорировать: в непростые времена людей все же тянет домой. Часто потому, что здесь их семья, старые друзья, в отдельных случаях – материальная основа.
Иногда, особенно в случае с коренными этносами Башкирии, наверняка, сказывается и региональная идентичность. Некоторые, возможно, чувствуют себя на родине именно здесь: в маленьком уютном уголке земли, где бережно хранятся народные традиции.
Как не крути, но в других российских регионах не услышишь, например, башкирскую речь, не увидишь вывесок на родном языке. Хотя, судя по данным социологических опросов, в последние годы региональная идентичность все чаще вытесняется общероссийской. Большинство людей чувствуют себя жителем, прежде всего, России, и крайне редко – конкретного региона. Но самое главное все же не это. Ведь люди, как правило, едут, прежде всего, туда, где видят для себя перспективы. Вернуться на малую родину, чтобы жить на мизерную зарплату в коммуналке, наверняка, мало кто захочет. А в Башкирию люди пока все же возвращаются, и это значит, они видят в регионе перспективы. И как бы банально это не звучало, властям важно оправдать их надежды.
Альбина ГИЗАУЛЛИНА.