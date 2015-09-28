Из Башкирии стали чаще уезжать в поисках лучшей жизни

Как не крути, но в других российских регионах не услышишь, например, башкирскую речь, не увидишь вывесок на родном языке. Хотя, судя по данным социологических опросов, в последние годы региональная идентичность все чаще вытесняется общероссийской. Большинство людей чувствуют себя жителем, прежде всего, России, и крайне редко – конкретного региона. Но самое главное все же не это. Ведь люди, как правило, едут, прежде всего, туда, где видят для себя перспективы. Вернуться на малую родину, чтобы жить на мизерную зарплату в коммуналке, наверняка, мало кто захочет. А в Башкирию люди пока все же возвращаются, и это значит, они видят в регионе перспективы. И как бы банально это не звучало, властям важно оправдать их надежды.