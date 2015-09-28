Ирина Иванова лишилась жизни пытаясь сохранить свою целомудренность

В Башкирии поймали убийцу 25-летней Ирины Ивановой, тело которое нашли в лесу неподалёку от Кумертау 21 сентября. Труп девушки пролежал в кустах с 4 сентября – в этот день она не вернулась с работы домой в деревню Старая Уралка, где проживала. Оказалось, что целомудренную сельчанку лишил жизни знакомый, который пытался добиться от нее близости. Когда мужчина получил отказ, он задушил строптивую подругу, а ее тело спрятал в лесу.