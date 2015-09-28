Ирина Иванова лишилась жизни пытаясь сохранить свою целомудренность

Напомним, Ирина Иванова ушла из дома утром 4 сентября – девушка работала в коммунальной фирме и мыла подъезды в Кумертау. В последний раз Ирину видели прибирающейся в одном из парадных, а потом она исчезла. Сегодня выяснилось, что все это время девушка была мертва, став жертвой насильника.
Оказалось, что уборщица после хорошо выполненной работы, решила употребить спиртное вместе со своей подругой, а потом, опьянев, согласилась на приглашение 29-летнего парня из Куюргазинского района Башкортостана провести с ним время. Мужчина позвонил Ирине по телефону, когда она находилась рядом с приятельницей. Женщина и рассказала правоохранителям, с кем провела свой последний день жизни ее подруга.
Выяснилось, что парочка углубилась в лес и разгоряченный алкоголем парень набросился на девушку. Но Ирина отказала ему в интимной близости и эта твердость стоила ей жизни. Разозленный кавалер задушил даму и бросил тело в лесу, забросав листьями и ветками.
Сегодня злодей задержан – ему предъявят обвинение по тяжкой статье Уголовного законодательства «Убийство» и арестуют до начала судебного процесса. В случае если Фемида признает парня виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.