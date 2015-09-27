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В Уфе установили первую памятную табличку дореволюционному чиновнику

27 сентября 2015, 22:44
В пятницу на стене отеля «Шератон» установили памятный барельеф статскому советнику Петру Россинскому. Напомним, в составе архитектурного ансамбля гостиницы известного бренда находится восстановленная копия Дома Россинских. Ранее в отеле открылся ресторан, которому присвоили имя Россиного.

По данным пресс-службы города, почетным гостем на открытие стала внучка Россинского Людмила Михайловна.

Дом Россинских - родовое гнездо богатой дворянской династии. Полторы сотни лет назад в том месте, где сейчас находится «Шератон», была роща, в центре которой стояло имение.

- В переписи 1879 года указано, что в доме жили надворный советник Владимир Петрович Россинский, его жена, помещица Белебеевского уезда Параскева Михайловна Россинская и их сын Петр Владимирович 1852 года рождения. Дворянин по положению, Россинский владел также землей на берегу реки Демы и содержал собственный конезавод, - перечисляет пресс-служба города.

Позже, статский советник Петр Россинский дослужился до высокой должности в органах власти Уфимской губернии, соответствующей сегодняшнему посту зампреда Верховного суда.

По распространенной версии, Россинский умер 16 августа 1918 года в возрасте 66 лет, не выдержав потрясений революционной смуты и смерти обоих сыновей на гражданской войне. Причем отпрыски воевали по разные стороны фронта.

По данным историка Павла Егорова, кончина г-на Россинского произошла в семимесячный период нахождения в Уфе войск Народной Армии и чехословаков, поэтому похоронен Петр Владимирович был со всеми почестями и по-христиански на Сергиевском кладбище.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото пресс-службы мэрии Уфы

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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