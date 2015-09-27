В Уфе установили первую памятную табличку дореволюционному чиновнику

По данным пресс-службы города, почетным гостем на открытие стала внучка Россинского Людмила Михайловна.
Дом Россинских - родовое гнездо богатой дворянской династии. Полторы сотни лет назад в том месте, где сейчас находится «Шератон», была роща, в центре которой стояло имение.
- В переписи 1879 года указано, что в доме жили надворный советник Владимир Петрович Россинский, его жена, помещица Белебеевского уезда Параскева Михайловна Россинская и их сын Петр Владимирович 1852 года рождения. Дворянин по положению, Россинский владел также землей на берегу реки Демы и содержал собственный конезавод, - перечисляет пресс-служба города.
Позже, статский советник Петр Россинский дослужился до высокой должности в органах власти Уфимской губернии, соответствующей сегодняшнему посту зампреда Верховного суда.
По распространенной версии, Россинский умер 16 августа 1918 года в возрасте 66 лет, не выдержав потрясений революционной смуты и смерти обоих сыновей на гражданской войне. Причем отпрыски воевали по разные стороны фронта.
По данным историка Павла Егорова, кончина г-на Россинского произошла в семимесячный период нахождения в Уфе войск Народной Армии и чехословаков, поэтому похоронен Петр Владимирович был со всеми почестями и по-христиански на Сергиевском кладбище.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото пресс-службы мэрии Уфы