В Уфе установили первую памятную табличку дореволюционному чиновнику

- В переписи 1879 года указано, что в доме жили надворный советник Владимир Петрович Россинский, его жена, помещица Белебеевского уезда Параскева Михайловна Россинская и их сын Петр Владимирович 1852 года рождения. Дворянин по положению, Россинский владел также землей на берегу реки Демы и содержал собственный конезавод, - перечисляет пресс-служба города.