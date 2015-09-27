Мошенники, дурившие жителей Удмуртии, после нашей публикации убрались из Уфы

Честный и порядочный руководитель после визита представителя надзорного органа сделает правильные выводы, а жулик насторожится и поспешит свернуть свою мошенническую деятельность, а потом и уберется из Уфы. Одно только появление чиновника из надзорного ведомства с красной корочкой в офисе на начальной стадии могло бы поумерить пыл «пирамидостроителей» и спасти деньги многих наших граждан. Можно не сомневаться, что в структурах банка России работают грамотные специалисты, которым не повесишь, как бабушкам с улицы, лапшу на уши и сотрудникам очередной фирмы «Рога и копыта» пришлось бы отвечать на поставленные вопросы по существу. Доживем ли мы когда-нибудь до такой профилактики? Вряд ли кто сейчас скажет определенно…