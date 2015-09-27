Мошенники, дурившие жителей Удмуртии, после нашей публикации убрались из Уфы

Напомним, в начале весны 2014 года буквально за несколько дней какие-то шустрые ребята обклеили Уфу большими рекламными объявлениями с обещанием немыслимых дивидендов. Некое ООО «ЦБРКЦ», зарегистрированное в Ижевске, стало принимать средства пенсионеров под фантатический процент – до 40% годовых и выдавало под них свои векселя.
Сотрудники этой организации объясняли обратившимся гражданам, что вексель – это очень надежный финансовый инструмент для вложения денежных средств, поскольку является безусловным письменным долговым денежным обязательством перед векселедержателем – человеком, купившим вексель и тыкали посетителей носом в Гражданский кодекс РФ. Тоже самое было написано и на сайте ижевской организации.
Правда, реклама и работники «конторы» скромно умалчивали, что деньги за вексель возвращаются только в том случае, если у должника есть, что возвращать.
В прошлом году мы в уфимский офис компании, который тогда располагался на углу улиц Чернышевского и Маркса. Несколько смутило, что контора финансистов больше смахивала на кухню в типовой девятиэтажной панельке.
- Мы экономим деньги наших вкладчиков, - ответила на наше недоумение очень уверенная в себе барышня.
Прием для придания имиджа рачительности, догадались мы потом. Кто-то ошеломляет потенциальных вкладчиком роскошным офисом, а кто-то, как ЦБРКЦ, пытался сыграть на противоположной крайности.
Так же уверенно «вексельная» дама рассказала нам, что инвестированные в «ценные бумаги» средства населения «в целях надежности» уходят под управление крупнейшей швейцарской финансовой ассоциации «SwissBanking».
Но, как сейчас выяснили правоохранители, деньги Россию не покидали, а тратились на приобретение дорогой недвижимости и личные цели устроителей пирамиды.
Не дали нам тогда ознакомиться и с текстом заключаемого договора. Тоже известный способ, направленный на то, чтобы человек не мог принять взвешенного решения, и заключал сделку в состоянии цейтнота.
На самое главное заключалось в том, что реклама делала упор на то, что эта «шарашка» выдавала себя за партнера крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка России.
Но один из настырных уфимцев не поленился и написал письмо на имя Германа Грефа – президента и председателя правления крупнейшей кредитной организации страны. Банкиры, надо отдать им должное, не отмахнулись от послания, провели свою проверку и сообщили гражданину, что «данная организация партнером ОАО «Сбербанк России» не является и в договорных отношениях с нашим банком не состоит».
Кроме того, в финансовом учреждении обещали принять меры для устранения использования своего бренда. И, правда, страница на сайте ЦБРКЦ со ссылкой на партнерские отношения с уважаемым банком скоро перестала открываться.
Наша публикация, где мы рассказали о возможном мошенничестве, похоже, заставила убраться преступников из Уфы, но зато они вольготно чувствовали себя в Ижевске.
И, как теперь выясняется, даже конфликт со «Сбербанком» не остановил алчных векселедателей. Особый цинизм в деятельности компании состоял в том, что реклама организации была направлена главным образом на пенсионеров в расчете на то, что они, как наименее юридически грамотные и защищенные, поверят в обещания быстрого и легкого обогащения.
Жульнической оказалась и ссылка в рекламе на то, что ООО работает уже 14 лет. В прежние годы фирма, как выяснили сейчас дотошные удмуртские СМИ, занималась розничной торговлей.
Как мы и предполагали, для придания видимости солидности была использована готовая компания с длительной историей. И не важно, чем она занималась до этого — торговала шаурмой в придорожном кафе, принимала стеклотару на улице или скупала шкуры крупного рогатого скота по глухим деревням. А дальше — рассказывай про длительное нахождение на рынке и собирай деньги населения.
- На территории 20 субъектов Российской Федерации силами 150 сотрудников полиции осуществлен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы, - сообщила СМИ официальный представитель МВД России Елена Алексеева. - В ходе операции проведено 34 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу.
Особняк в Ижевске, где проживали организаторы пирамиды, спецназовцам пришлось брать штурмом.
Г-жа Алексеева отметила, что двое организаторов мошеннической схемы задержаны и, по решению суда, помещены под домашний арест. Ущерб от их деятельности составил пока более 90 миллионов рублей, а всего от махинаций пострадали свыше трех тысяч человек.
Наше издание не раз и не два писало о возникновении очередных финансовых пирамид в Уфе, предсказывало их неизбежный крах, который и происходил потом с печальным постоянством. Обращали внимание на эти подозрительные конторы и обычные граждане. Только те, кто должен пресекать если не их появление, то хотя бы деятельность, проявляли поразительное благодушие.
Раньше надзором за финансовым полем осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам, территориальный отдел, которой располагался в Уфе на Советской площади. Потом, в конце 2013 года эта служба, как не справившаяся со своей регулятивной задачей, была ликвидирована, а её функции переданы Банку России как новому мегарегулятору.
Но не похоже, чтобы что-то сильно изменилось в лучшую сторону. Жулики по прежнему чувствуют себя уверенно и ничего не боятся. И приходиться потом правоохранителям ловить разбогатевших мошенников по всему миру, а спецназу штурмовать бронированные двери особняков, построенных на похищенные у стариков деньги.
Не обязательно же пугать людей уголовными и административными делами, а можно просто провести профилактическую беседу с руководителем организации, которая начала привлекать средства населения. Поинтересоваться, за счет каких доходов компания собирается платить заоблачные проценты вкладчикам, особенно в нынешнее кризисное время?
Все высокодоходные сферы бизнеса давно находятся под пристальным контролем государства, которое изымает значительную часть маржи акцизами и прочими налогами и сборами. Во всех остальных случаях большую прибыль дают только откровенно криминальные сферы: торговля оружием, наркотиками и прочим, куда устроители пирамид благоразумно не лезут. Поэтому они заманивают в свои сети доверчивых граждан немыслимыми процентами от вложенных средств.
Честный и порядочный руководитель после визита представителя надзорного органа сделает правильные выводы, а жулик насторожится и поспешит свернуть свою мошенническую деятельность, а потом и уберется из Уфы. Одно только появление чиновника из надзорного ведомства с красной корочкой в офисе на начальной стадии могло бы поумерить пыл «пирамидостроителей» и спасти деньги многих наших граждан. Можно не сомневаться, что в структурах банка России работают грамотные специалисты, которым не повесишь, как бабушкам с улицы, лапшу на уши и сотрудникам очередной фирмы «Рога и копыта» пришлось бы отвечать на поставленные вопросы по существу. Доживем ли мы когда-нибудь до такой профилактики? Вряд ли кто сейчас скажет определенно…
В начале апреля первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в 2014 году россияне потеряли около 2 млрд рублей на участии в финансовых пирамидах.
- Пирамиды мельчают, но их становится больше, - отмечал тогда новые приемы жуликов г-н Швецов.
Это означает только одно: система предотвращения появления новых мошеннических контор не работает, а значит, и наши граждане продолжают оставаться беззащитными перед пройдохами.
Евгений КОСТИЦЫН.