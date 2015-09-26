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В аэропорту Уфы начали второй этап реконструкции аэродрома

26 сентября 2015, 10:32
В уфимском аэропорту начали подготовку к обеспечению полетов в зимний период – особому контролю подвергнутся все службы обеспечения полетов, наземная и авиационная техника, объекты, здания и сооружения авиакомплекса.

Службы и отделы наземного обеспечения полетов проведут сезонное обследование транспорта и спецтехники, проверят эксплуатационную готовность технологического и пожарно-технического оборудования, аэродрома, взлетно-посадочных полос и коммуникационных средств.

Персонал подразделений, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов, традиционно пройдет специальные инструктажи и обучение, а также сдачу профессиональных зачетов.

Сегодня в международном аэропорту «Уфа» начался второй этап реконструкции аэродрома и второй взлетно-посадочной полосы, так что сотрудники авиапредприятия должны иметь особую подготовку, чтобы обслуживать воздушные суда в непростых условиях.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Уфы разработали автоматизированную систему контроля профессиональных знаний персонала (WTEST) и впервые стали проводить занятия наземных служб на самолете-тренажере.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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