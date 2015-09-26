В аэропорту Уфы начали второй этап реконструкции аэродрома

Сегодня в международном аэропорту «Уфа» начался второй этап реконструкции аэродрома и второй взлетно-посадочной полосы, так что сотрудники авиапредприятия должны иметь особую подготовку, чтобы обслуживать воздушные суда в непростых условиях.