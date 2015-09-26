В аэропорту Уфы начали второй этап реконструкции аэродрома

Службы и отделы наземного обеспечения полетов проведут сезонное обследование транспорта и спецтехники, проверят эксплуатационную готовность технологического и пожарно-технического оборудования, аэродрома, взлетно-посадочных полос и коммуникационных средств.
Персонал подразделений, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов, традиционно пройдет специальные инструктажи и обучение, а также сдачу профессиональных зачетов.
Сегодня в международном аэропорту «Уфа» начался второй этап реконструкции аэродрома и второй взлетно-посадочной полосы, так что сотрудники авиапредприятия должны иметь особую подготовку, чтобы обслуживать воздушные суда в непростых условиях.
Напомним, в прошлом году в аэропорту Уфы разработали автоматизированную систему контроля профессиональных знаний персонала (WTEST) и впервые стали проводить занятия наземных служб на самолете-тренажере.