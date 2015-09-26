На микропереписи у жителей Башкирии спросят о «репродуктивных планах»

Помимо традиционных анкетных вопросов счетчики поинтересуются у респондентов владением языками, историей получения гражданства и «репродуктивными планами».
В следующем году пройдут еще две переписи. Первая – с 1 июля по 15 августа – сельскохозяйственная. Ее итоги станут известны в конце 2018 года. Фермеров и огородников опросят 400 регистраторов.
Уже известно, что только в городах Башкирии будут изучены 152 тысячи частных подворий. По словам главы Башстата – предварительно выяснилось, что пятая часть из них заброшена.
В ведомстве заметили, что по иронии судьбы переписи аграриев проводятся в самые трудные для страны время. В предыдущий раз сельхозперепись была в 2006 году, незадолго до кризиса, а до этого – почти век назад – еще при царской администрации.
На перепись государство выделило Башкирии 64 млн рублей. Рядовой счетчик заработает 24 тысячи рублей, и то, если выполнит план – переписав 460 подворий за полтора месяца.
Также в 2016 году пройдет еще одна кампания – перепись малого и среднего предпринимательства. Предыдущая была в 2011 году. Она покажет, как сильно изменился бизнес за пятилетку. Кампанию готовят уже сейчас – началась проверка адресов фактического нахождения предприятий и рассылка опросников. Итоги опубликуют в июне 2017 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.