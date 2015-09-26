На микропереписи у жителей Башкирии спросят о «репродуктивных планах»

Сразу три переписные кампании стартуют в республике. Об этом сообщил глава Башкортостанстата Акрам Ганиев. Так, 1 октября начнется микроперепись населения. В Башкирии она затронет всего 50 тысяч человек, 9 тысяч их них – в Уфе. Промежуточная микроперепись считается «репетицией» переписи 2020 года и поэтому она не такая масштабная.