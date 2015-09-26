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На микропереписи у жителей Башкирии спросят о «репродуктивных планах»

26 сентября 2015, 19:56
Сразу три переписные кампании стартуют в республике. Об этом сообщил глава Башкортостанстата Акрам Ганиев. Так, 1 октября начнется микроперепись населения. В Башкирии она затронет всего 50 тысяч человек, 9 тысяч их них – в Уфе. Промежуточная микроперепись считается «репетицией» переписи 2020 года и поэтому она не такая масштабная.

Помимо традиционных анкетных вопросов счетчики поинтересуются у респондентов владением языками, историей получения гражданства и «репродуктивными планами».

В следующем году пройдут еще две переписи. Первая – с 1 июля по 15 августа – сельскохозяйственная. Ее итоги станут известны в конце 2018 года. Фермеров и огородников опросят 400 регистраторов.

Уже известно, что только в городах Башкирии будут изучены 152 тысячи частных подворий. По словам главы Башстата – предварительно выяснилось, что пятая часть из них заброшена.

В ведомстве заметили, что по иронии судьбы переписи аграриев проводятся в самые трудные для страны время. В предыдущий раз сельхозперепись была в 2006 году, незадолго до кризиса, а до этого – почти век назад – еще при царской администрации.

На перепись государство выделило Башкирии 64 млн рублей. Рядовой счетчик заработает 24 тысячи рублей, и то, если выполнит план – переписав 460 подворий за полтора месяца.

Также в 2016 году пройдет еще одна кампания – перепись малого и среднего предпринимательства. Предыдущая была в 2011 году. Она покажет, как сильно изменился бизнес за пятилетку. Кампанию готовят уже сейчас – началась проверка адресов фактического нахождения предприятий и рассылка опросников. Итоги опубликуют в июне 2017 года.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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