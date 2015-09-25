Ирину Иванову, пропавшую в Кумертау 2 недели назад, убили в лесу и забросали ветками

Ирина ушла 4 сентября утром из деревни Старая Уралка убраться в одном из городских подъездов –девушка работала в коммунальной фирме. Ее телефон отключился сразу, как сельчанка исчезла, а все ее вещи остались в подъезде. Сегодня выяснилось, что все это время девушка была мертва, став жертвой неизвестного злоумышленника.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти девушки и выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, возможно, причастных к убийству.