Александр Валеткин утверждает, что убийство и изнасилование совершил спонтанно

По версии следствия, сексуально озабоченный мужчина напал на 11-летнюю девочку рано утром, когда она шла по улице Краснодонской в сторону лицея № 96. Зажав рукой рот малышке, преступник затащил девочку за гаражи, где и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Испугавшись, что ребенок выдаст его, педофил задушил Виолетту, сдавив ей горло. Мужчина будет отвечать перед судом по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с иными насильственными действиями сексуального характера с целью скрыть другое преступление»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»).
В случае, если Фемида признает маньяка виновным, то по совокупности совершенных им злодеяний, ему грозит пожизненное заключение, так как каждая из этих статей УК предполагает наказание до 20 лет лишения свободы.
Судя по тому, что Александр Валеткин уже имел две «ходки» на зону за изнасилование и имеет достаточный криминальный опыт, он несколько подкорректировал случившееся в своем признании. Так, по его словам, намерение изнасиловать ребенка у него возникло спонтанно, и он мог напасть на любую другую девочку, но мимо гаражей прошла именно Виолетта. По словам преступника, он бросил тело убитой и забросал его мусором после того, как удовлетворил свою похоть. То есть труп школьницы появился за гаражами около восьми утра, так как в 7.14 малышка прошла мимо камер видеонаблюдения спорткомплекса «Уфа-арена», а до школы от этой точки около пяти минут ходом неспешным шагом.
Однако и школьники, и учителя уверяют, что по этой тропинке, где нашли труп пятиклассницы, прошла за утро и за день масса людей, но никто не заметил неладного. Родители, которые обнаружили пропажу девочки после окончания уроков, тоже искали Виолетту, неоднократно проходя по гаражному городку, находящемуся в ста метрах от школы, но увидели ее труп только около пяти часов вечера.
Более того, непонятно, как злодей умудрился несколько раз жестоко изнасиловать девочку извращенным способом, что подтверждает посмертная экспертиза, и при этом никто ему не помешал на оживленной утром тропинке, по которой и дети и взрослые сокращают путь до лицея № 96.
Александр Валеткин отлично знает, что если признается, что изначально имел умысел изнасиловать Виолетту и выслеживал ее, то будет отвечать по более строгой статье закона, чем если сообщит, что преступление случилось внезапно из-за спонтанного «помрачения рассудка». Насильник, неоднократно побывавший на зоне, прекрасно понимает, что не стоит признаваться, что надругался над ребенком в другом месте, а потом подкинул труп за гаражи, потому что тогда его умышленные и рассудочные действия трудно будет выдать за состояние аффекта, возникшего якобы случайно при виде хорошенькой малышки.
Но тех, статей Уголовного законодательства, которые сегодня предъявили маньяку, будет достаточно, чтобы упечь его за решетку пожизненно. Если, конечно, он доживет до суда.