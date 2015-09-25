Александр Валеткин утверждает, что убийство и изнасилование совершил спонтанно

Судя по тому, что Александр Валеткин уже имел две «ходки» на зону за изнасилование и имеет достаточный криминальный опыт, он несколько подкорректировал случившееся в своем признании. Так, по его словам, намерение изнасиловать ребенка у него возникло спонтанно, и он мог напасть на любую другую девочку, но мимо гаражей прошла именно Виолетта. По словам преступника, он бросил тело убитой и забросал его мусором после того, как удовлетворил свою похоть. То есть труп школьницы появился за гаражами около восьми утра, так как в 7.14 малышка прошла мимо камер видеонаблюдения спорткомплекса «Уфа-арена», а до школы от этой точки около пяти минут ходом неспешным шагом.