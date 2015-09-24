На похоронах Виолетты Токарчук люди требовали найти преступника и защитить детей

Напомним, девочку лишил жизни преступник, которого она могла знать – в роковой день мама проводила дочь до соседней со школой улицы, но на уроки Виолетта не пришла. В последний раз камеры на спорткомплексе «Уфа-Арена» запечатлели девочку живой в семь часов 14 минут. Еще через полчаса Виолетта звонила подружке, но когда одноклассница перезвонила, телефон уже был отключен, а пятиклассница, скорее всего, уже была в руках педофила.