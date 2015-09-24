На похоронах Виолетты Токарчук люди требовали найти преступника и защитить детей

Гробик обложили множеством белых цветов – посмертные гримеры не смогли скрыть на лице погибшей огромный кровоподтек. В момент похорон на детской железной дороге в парке имени Якутова, находящегося поблизости, гудел паровоз – так попрощались с Виолеттой сотрудники аттракциона, где она часто бывала.
Похороны превратились в стихийный митинг – у гроба маленькой девочки, погибшей посреди белого дня в центре Уфы, люди требовали не только найти и покарать злодея, но и защитить других детей. Одна из пожилых учительниц призывала людей объединиться и выйти на поиски маньяка, раз уж этого не могут сделать правоохранители.
Сегодня всех школьников в лицей № 96 сопровождают родители, ведя их руку, независимо от возраста. Пока насильник не пойман, никто не уверен в безопасности своих детей.
Напомним, девочку лишил жизни преступник, которого она могла знать – в роковой день мама проводила дочь до соседней со школой улицы, но на уроки Виолетта не пришла. В последний раз камеры на спорткомплексе «Уфа-Арена» запечатлели девочку живой в семь часов 14 минут. Еще через полчаса Виолетта звонила подружке, но когда одноклассница перезвонила, телефон уже был отключен, а пятиклассница, скорее всего, уже была в руках педофила.
Родители погибшей считают, что дочь можно было спасти, если бы они сразу узнали, что Виолетта не дошла до школы. Ребенка хватились только днем, когда мама пришла к окончанию занятий и выяснила, что девочка не была на уроках.
А труп малышки нашли вечером за гаражами, где родственники неоднократно проходили, разыскивая Виолетту. Очевидно, что девочка некоторое время находилась с мужчиной в закрытом помещении, где маньяку никто не мог помешать. Сначала злодей мучил и избивал девочку, а потом задушил, и отнес тело на безлюдную тропинку за гаражами, расположенными в ста метрах от школы.