СК: «Намеренные слухи в соцсетях отвлекают сыщиков от расследования убийства Виолетты Токарчук»

Поводом для тиражирования жутких сплетен и паники в соцсетях стало убийство 11-летней Виолетты Токарчук, случившееся 21 сентября. Девочку, учившуюся в лицее № 96 утром мама проводила до школы, но на уроки пятиклассница не пришла. Лицеистки хватились лишь днем, когда школьница, скорее всего, была уже мертва. Убийцы сначала избил Виолетту, а потом задушил. Ее тело нашли забросанным мусором у гаражей, расположенных в ста метрах от школы. Следователи предполагают, что малышка знала своего убийцу. СК возбудило уголовное дело, на помощь местным криминалистам приехали московские специалисты, ведется следствие.