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СК: «Намеренные слухи в соцсетях отвлекают сыщиков от расследования убийства Виолетты Токарчук»

23 сентября 2015, 13:39
Известные в Уфе блогеры распространяют в соцсетях слухи о массовом убийстве детей, якобы происходящих в школах столицы Башкирии. Причем данные разнятся – кто-то пишет о мальчике с отрезанной головой и публикует фото двухлетней давности, сделанного в другом регионе, а кто-то путает номера уфимских учебных учреждений, где якобы нашли еще одну убитую девочку.

Поводом для тиражирования жутких сплетен и паники в соцсетях стало убийство 11-летней Виолетты Токарчук, случившееся 21 сентября. Девочку, учившуюся в лицее № 96 утром мама проводила до школы, но на уроки пятиклассница не пришла. Лицеистки хватились лишь днем, когда школьница, скорее всего, была уже мертва. Убийцы сначала избил Виолетту, а потом задушил. Ее тело нашли забросанным мусором у гаражей, расположенных в ста метрах от школы. Следователи предполагают, что малышка знала своего убийцу. СК возбудило уголовное дело, на помощь местным криминалистам приехали московские специалисты, ведется следствие.

В пресс-службе следственного комитета Башкирии сообщили, что распространяемые нечистоплотными блогерами недостоверные сообщения отвлекают следователей от главной работы, так как по закону они должны их проверять.

- Все эти сообщения не имеют под собой почвы. Кто-то специально сеет в городе панику. Мы просим горожан не верить слухам, а верить заявлениям официальных источников, таких как СК, МВД, уполномоченного по правам ребенка и других, — прокомментировала ситуацию «РИА-Новости» помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

В лицее № 96, где училась девочка, прокуроры проверяют протоколы с родительских и школьных собраний, выясняют, как часто учителя проводили с детьми беседы о безопасности. При этом уроки проводятся по расписанию. Каждое утро во дворе лицея много родителей: школьников с 1 по 11 классы сопровождают взрослые.

- Мы ведем детей за руки, страшно отпускать их на улицу. Мы постоянно созваниваемся с детьми, с учителями, — рассказали родители лицеистов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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