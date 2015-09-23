Горизбирком Уфы: «Многочисленные жалобы на нарушения в Инорсе не подтвердились»

Председатель горизбиркома Геннадий Майоров сообщил, что свой мандат Сергей Копысов получил законно, несмотря на многочисленные жалобы о нарушениях на довыборах в горсовет столицы Башкирии.
- Поступили 53 жалобы, 21 обращение от кандидатов и членов комиссии с правом голоса, - рассказал г-н Майоров. - В основном жалобы касались якобы неправомерных действий участковых избирательных комиссий, но информация не подтвердилась.
- Фракция строителей в городском совете увеличилась, - заметил мэр Уфы Ирек Ялалов.
По словам сити-менеджера, депутаты-строители вкладываются в социальные проекты и благоустройство, и он ожидает таких же действий от нового парламентария.
Евгений Семивеличенко сообщил, что Сергей Копысов уже месяц является штатным сотрудником «УМПО» - руководителем строительного подразделения моторостроительного объединения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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