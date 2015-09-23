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Горизбирком Уфы: «Многочисленные жалобы на нарушения в Инорсе не подтвердились»

24 сентября 2015, 00:58
Руководителя компании «Мир девелопмента» Сергея Копысова, избранного депутатом от Инорса, представили городскому парламенту. Спикер уфимского горсовета Евгений Семивеличенко сам прикрепил на лацкан пиджака г-на Копысова депутатский значок. Новый депутат получил назначение в комиссию по социальной политике, здравоохранению, охране окружающей среды.

Председатель горизбиркома Геннадий Майоров сообщил, что свой мандат Сергей Копысов получил законно, несмотря на многочисленные жалобы о нарушениях на довыборах в горсовет столицы Башкирии.

- Поступили 53 жалобы, 21 обращение от кандидатов и членов комиссии с правом голоса, - рассказал г-н Майоров. - В основном жалобы касались якобы неправомерных действий участковых избирательных комиссий, но информация не подтвердилась.

- Фракция строителей в городском совете увеличилась, - заметил мэр Уфы Ирек Ялалов.

По словам сити-менеджера, депутаты-строители вкладываются в социальные проекты и благоустройство, и он ожидает таких же действий от нового парламентария.

Евгений Семивеличенко сообщил, что Сергей Копысов уже месяц является штатным сотрудником «УМПО» - руководителем строительного подразделения моторостроительного объединения.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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