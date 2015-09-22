Дважды объегорили. «Салават Юлаев» нерезультативно побегал с «Сибирью» и произвел обмен

Новосибирск ли хорош и любопытен, выходной ли повлиял, но в этот раз от антирекорда посещаемости было далековато. На целую тышшу больше пришло, если верить протоколу – 6132 против 5132. Может те, кто этот протокол пишут, шутники?

Суперигрой этот матч не назовешь. Было много забегов туда-сюда, но агрессии не хватало, стремления переть на пятак и там из мусора голы доставать было мало. При такой игре многое решают господа вратари. Кто красивей ловил – не важно. Важно, кто чаще спасал.

Александр Салак весь матч действовал на высоком уровне. К Сведбергу тоже больших претензий не было. Его все-таки раскочегарили, постоянно давая место в воротах – теперь определенный уровень им достигнут. Предел ли это?

Да, «юлаевскому» шведу опять забросили тогда, когда он выкатился из ворот. Даже не в выкатывании была проблема, а в возвращении, в прикрытии дальней штанги. Но туточень хорошо на дальний угол шайбу переправил Дмитрий Моня. Случайно он так аккуратно шайбу задел или специально – но она прошла под защитником зеленых Иваном Вишневским и ее в пустой угол загнал гость Сергей Шумаков. 0:1.

Казалось, что Сведберг еще напропускает. Но он решил больше не бедокурить. Статистику свою позорную исправляет, видимо. Там большой объем работы. Пока Никлас 50-ый страж в КХЛ по проценту отбитых бросков. Показатель - 89,3 процента.

Уфа смогла ответить во втором периоде. Меньше чем за две минуты вышли вперед, превратив 0:1 в 2:1.

Вначале Артем Чернов из-за ворот отпасовал Антону Лазареву – и тому не помешал отчаянный бросок в ближний угол Салака. Не успел страж прикрыть пространство или прикрыл, но не то пространство. Шайба над щитком и под блином пролетела. Мог бы спокойно раньше вернуться в створ, но пересидел на щитках.

Победный, как оказалось, гол забросил замечательный Линус Умарк. Его Теему Хартикайнен нашел передачей – и швед не побрезговал финской помощью. 2:1.

Больше шайб не было. Игра была такой скучной, что можно было заснуть, причем несколько раз. Может это потому, что зеленые без капитана Игоря Григоренко играли? Он получил небольшую травму.

«Сибирь» может кивать на сложный график выезда. Соперники действительно сложные попадались – «Тракор», которому нужно реабилитироваться, мощно стартовавший «Нефтехимик», опаснейшая Магнитка.

Уфа? А зеленым кивать не на что. Они победили, взяли три очка. Место в конференции «Восток» - уже не такое тонкое, восьмое. Девять очков отставание от лидера уральских возвышенностей и сибирских просторов «Авангарда». И это при одной игре в запасе у зеленых.

Впереди вполне милый «Амур», а это пахнет еще одной победой. Так что вроде бы все нормально. Хотя главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин все равно мал-мала ругался:

- К сожалению, мы опять мало используем защитников, играем втроем против пятерых в атаке. Конечно, в конце пропустили очень острые контратаки, но спасибо ребятам за победу…

После этой игры произошел обмен. Егора Дубровского неожиданно отправили в «Автомобилист». Обратно прислали другого «юлаевского» воспитанника – Александра Логинова.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Васфальд сказал об этом обмене:

- Мы провели обмен, нам нужен был защитник именно такого плана, как Логинов. Он может играть в большинстве, с хорошим броском, с хорошим катанием. Мы его хотели подписать еще в начале сезона, тем более что он уфимский воспитанник, но нам не удалось, а сейчас, когда появилась возможность этого обмена, мы его совершили. К тому же агент Дубровского просил об обмене, потому что у него не было достаточно игрового времени, не было постоянного места в составе, и мы его использовали и в первой команде, и в фарм-клубе. Наверное, в «Автомобилисте» у него будет больше шансов играть.

- Когда Логинов присоединится к команде?

- Он завтра должен выехать из Екатеринбурга, с «Амуром», естественно, играть не будет, а в следующем матче выездной серии уже сможет.