Водитель фуры учил 25-летнюю женщину водить автомобиль, таская ее за волосы

Как утверждает автоледи, разгневанный шофер, вытащил ее из машины за волосы и избивал ее руками и ногами, приговаривая, что научит ее ездить, на глазах у сидевших в машине родственников – головалого ребенка и пожилой дамы. А потом спокойно сел в свою фуру и уехал. Врачи зафиксировали у несчастной травму головы и ушибы мягких тканей.