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Водитель фуры учил 25-летнюю женщину водить автомобиль, таская ее за волосы

21 сентября 2015, 23:48
Избил беззащитную женщину на глазах у годовалой дочери и бабушки ребенка водитель фуры, которому показалось, что автоледи слишком рискованно ведет себя на трассе. Беспредел случился в Уфимском районе Башкирии на развязке у деревни Жуково. Здесь мужчине, сидевшему за рулем большегруза, показалось, что дама подрезала его. Дальнобойщик прижал легковушку к обочине, заставил остановиться и принялся вершить самосуд.

По словам избитой 25-летней женщины, легковушка спускалась с развязки, а фура двигалась по трассе, по правой полосе. Водительнице показалось, что расстояние достаточное для маневра, а дальнобойщик решил, что малолитражка могла стать причиной аварийной ситуации.

Как утверждает автоледи, разгневанный шофер, вытащил ее из машины за волосы и избивал ее руками и ногами, приговаривая, что научит ее ездить, на глазах у сидевших в машине родственников – головалого ребенка и пожилой дамы. А потом спокойно сел в свою фуру и уехал. Врачи зафиксировали у несчастной травму головы и ушибы мягких тканей.

Как сообщают в МВД по РБ, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа - проводится проверка обстоятельств конфликта и ведется розыск водителя. Известно, что грузовой автомобиль зарегистрирован в Башкортостане.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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