Водитель фуры учил 25-летнюю женщину водить автомобиль, таская ее за волосы

По словам избитой 25-летней женщины, легковушка спускалась с развязки, а фура двигалась по трассе, по правой полосе. Водительнице показалось, что расстояние достаточное для маневра, а дальнобойщик решил, что малолитражка могла стать причиной аварийной ситуации.
Как утверждает автоледи, разгневанный шофер, вытащил ее из машины за волосы и избивал ее руками и ногами, приговаривая, что научит ее ездить, на глазах у сидевших в машине родственников – головалого ребенка и пожилой дамы. А потом спокойно сел в свою фуру и уехал. Врачи зафиксировали у несчастной травму головы и ушибы мягких тканей.
Как сообщают в МВД по РБ, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа - проводится проверка обстоятельств конфликта и ведется розыск водителя. Известно, что грузовой автомобиль зарегистрирован в Башкортостане.