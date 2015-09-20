Зарезав свою супругу и отвезя ее в больницу, муж бросился в бега

Зарезал свою жену и сам же доставил ее в больницу 28-летний мужчина в Туймазах. Супруг пырнул ножом 29-летнюю благоверную в пылу ссоры, так как пара давно была на грани развода. Испугавшись содеянного, парень отвез истекающую кровью супругу в больницу и бросил раненную в приемном покое, а сам решил скрыться. Но убежать мстительному мужу далеко не удалось – его задержали на трассе, когда он пытался уйти от полицейских.