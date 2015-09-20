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Зарезав свою супругу и отвезя ее в больницу, муж бросился в бега

20 сентября 2015, 19:56
Зарезал свою жену и сам же доставил ее в больницу 28-летний мужчина в Туймазах. Супруг пырнул ножом 29-летнюю благоверную в пылу ссоры, так как пара давно была на грани развода. Испугавшись содеянного, парень отвез истекающую кровью супругу в больницу и бросил раненную в приемном покое, а сам решил скрыться. Но убежать мстительному мужу далеко не удалось – его задержали на трассе, когда он пытался уйти от полицейских.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, как только стало известно, кто мог нанести тяжелое ранение женщине, сразу всем полицейским постам разослали приметы подозреваемого и номера машины, на которой мужчина намеревался скрыться от правосудия.

Возле села Ильчимбетово сотрудники ОГИБДД и уголовного розыска остановили разыскиваемый автомобиль. Из машины выбежал молодой человек и попытался скрыться в ближайших кустах. Полицейские задержали злоумышленника. Вину свою он признал полностью и раскаялся. Сегодня преступник арестован до начала судебного процесса – он будет отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В случае, если жена беглеца выживет и не простит его, любитель размахивать ножом может отправиться за решетку на восемь лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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