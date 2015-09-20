Зарезав свою супругу и отвезя ее в больницу, муж бросился в бега

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, как только стало известно, кто мог нанести тяжелое ранение женщине, сразу всем полицейским постам разослали приметы подозреваемого и номера машины, на которой мужчина намеревался скрыться от правосудия.
Возле села Ильчимбетово сотрудники ОГИБДД и уголовного розыска остановили разыскиваемый автомобиль. Из машины выбежал молодой человек и попытался скрыться в ближайших кустах. Полицейские задержали злоумышленника. Вину свою он признал полностью и раскаялся. Сегодня преступник арестован до начала судебного процесса – он будет отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В случае, если жена беглеца выживет и не простит его, любитель размахивать ножом может отправиться за решетку на восемь лет.