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Таксисты устроили ночную погоню за водителем, подрезавшего одного из бомбил

20 сентября 2015, 15:44
В столице Башкирии ищут свидетелей группового избиения водителя Айдара Гимазова, случившегося в уфимской Черниковке в ночь с 19 на 20 сентября. По словам родственников пострадавшего, около половины третьего ночи мужчина за рулем своей машины на проспекте Салавата подрезал таксиста, передвигавшегося на автомобиле «ЗАЗ Шанс». Бомбист решил разобраться с обидчиком и принялся пристраиваться перед авто, чтобы заставить шофера остановиться. Но уфимец решил не рисковать и тормозить не стал, а наоборот, прибавил газу и помчался в сторону дома.

За строптивым водителем организовалась погоня, как он уверяет, не менее чем из пяти таксомоторов. Таксисты гнали «дичь» до самой северной окраины столицы Башкирии и лишь у дома № 147 на улице Богдана Хмельницкого, сумели остановить чужую машину. Причем, якобы один из гонщиков, разъезжающий на отечественном авто 99 модели, пристроился к «жертве» и резко затормозил. «Лада» получила повреждение крыла и загнанному автомобилисту все-таки пришлось нажать на тормоз.

Как только его машина встала, таксисты тут же закрыли выезд своими транспортными средствами и попытались добраться до заблокированного водителя. Мужчина не хотел выходить из спасительного укрытия, но разгоряченные погоней извозчики разбили водительское стекло, и принялись избивать несчастного руками и ногами.

В результате уфимец не только получил телесные повреждения, но и лишился видеоаппаратуры, слухового аппарата и телефона.

Так, по крайней мере, эта история выглядит в пересказе пользователей соцсетей, где утверждается, что погоню и групповую драку устроили таксисты компании «Сатурн».

Что же произошло на самом деле, выясняет правоохранители – Айдар Гимазов уже написал заявление в полицию.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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