Таксисты устроили ночную погоню за водителем, подрезавшего одного из бомбил

За строптивым водителем организовалась погоня, как он уверяет, не менее чем из пяти таксомоторов. Таксисты гнали «дичь» до самой северной окраины столицы Башкирии и лишь у дома № 147 на улице Богдана Хмельницкого, сумели остановить чужую машину. Причем, якобы один из гонщиков, разъезжающий на отечественном авто 99 модели, пристроился к «жертве» и резко затормозил. «Лада» получила повреждение крыла и загнанному автомобилисту все-таки пришлось нажать на тормоз.
Как только его машина встала, таксисты тут же закрыли выезд своими транспортными средствами и попытались добраться до заблокированного водителя. Мужчина не хотел выходить из спасительного укрытия, но разгоряченные погоней извозчики разбили водительское стекло, и принялись избивать несчастного руками и ногами.
В результате уфимец не только получил телесные повреждения, но и лишился видеоаппаратуры, слухового аппарата и телефона.
Так, по крайней мере, эта история выглядит в пересказе пользователей соцсетей, где утверждается, что погоню и групповую драку устроили таксисты компании «Сатурн».
Что же произошло на самом деле, выясняет правоохранители – Айдар Гимазов уже написал заявление в полицию.