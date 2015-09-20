Таксисты устроили ночную погоню за водителем, подрезавшего одного из бомбил

В столице Башкирии ищут свидетелей группового избиения водителя Айдара Гимазова, случившегося в уфимской Черниковке в ночь с 19 на 20 сентября. По словам родственников пострадавшего, около половины третьего ночи мужчина за рулем своей машины на проспекте Салавата подрезал таксиста, передвигавшегося на автомобиле «ЗАЗ Шанс». Бомбист решил разобраться с обидчиком и принялся пристраиваться перед авто, чтобы заставить шофера остановиться. Но уфимец решил не рисковать и тормозить не стал, а наоборот, прибавил газу и помчался в сторону дома.