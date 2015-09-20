После введения уголовного наказания за пьянку нетрезвых водителей стало меньше

По мнению г-на Гильмутдинова, практика наказания за повторное управление машиной в нетрезвом виде дает эффект.
- Количество пьяных за рулем сокращается, - признал главный гаишник республики. - Меньше чем на 1 тысячу задержали, чем в прошлом году.
За пять минувших лет в регионе погибли 900 пешеходов. В 2015 году 9,5 тысяч пешеходов оштрафовали, каждое десятое ДТП - по вине «безлошадных» граждан. Треть населения Башкирии так или иначе ведомством привлекалась к административной ответственности.
За 8 последних месяцев в Башкирии произошли 56 тысяч ДТП: 391 человек погибли – их них 18 детей и 3,5 тысяч ранены, среди которых 293 ребенка.
По словам Динара Гильмутдинова, в каждом третьем ДТП дети виноваты сами, поскольку не знают правил дорожного движения, а в школах изучению ПДД уделяют не более 15 минут в неделю.
Автопарк республики достиг 1,6 млн машин, 30 процентов из них появились за последние пять лет. За эту же пятилетку МРЭО выдало 300 тысяч водительских удостоверений новичкам.
В этом году дорожники получили 10 тысяч предписаний за неудовлетворительное состояние дороги и разметки, колейность, плохое освещение - 989 коммунальщиков привлечены к административной ответственности.
Статистика аварий с автобусами растет уже второй год. В 2015-м аварий с общественным транспортом стало на 50 процентов больше. Лидерами статистики выступают перевозчики Уфы, Сибая и Белебея.
7 тысяч автобусов задержаны в неисправном состоянии.
Интересно, что штрафы маршрутчики оплачивают почти моментально, понимая, что в ближайшую операцию «Штраф» у гаишников будет повод снять их с линии. По крайней мере, 90 процентов частных перевозчиков оплачивают штрафные квитки сразу.
– Нарушают, платят, ездят, - развел руками Динар Гильмутдинов.
Однако скоро ситуация изменится, так как с Нового года меняется размер штрафов. Например, наказание за выезд без маршрутной карточки - 300 тысяч рублей на юрлицо, а водителю - 30 тысяч.
- Нелегалов просто не будет, - предположил главный гаишник.
458 млн рублей штрафов башкирская ГАИ собрала на системе фотофиксации. В прошлом году это были 1,4 млрд рублей. А в Татарии эта цифра в прошлом году равнялась 5 млрд рублей.
Взыскивают по штрафам в среднем 39 процентов, против 59 процентов в прошлом году.
- Почему снижается? Банки вовремя не перечисляют деньги. Мы обратились в Нацбанк с просьбой, чтобы деньги по 2-3 месяца не лежали в кредитных учреждениях, - пояснил начальник регионального УГИБДД.
Кстати, на фотоштрафы в прошлом году пришло 9 тысяч жалоб. 40 процентов апелляций – из-за того что бывшему владельцу машины, проданной по доверенности, продолжают приходить штрафы за нового хозяина.
На вопрос об идущих сокращениях в системе МВД, г-н Гильмутдинов заявил, что уменьшится аппарат ГИБДД, а на местах инспекторов не тронут.
Дмитрий КОЛПАКОВ.