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После введения уголовного наказания за пьянку нетрезвых водителей стало меньше

20 сентября 2015, 21:13
В Башкирии около 500 водителей ответят за пьянку за рулем в уголовном порядке – согласно недавно введенной в УК статье, предусматривающей наказание за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Сегодня в судах находится уже 70 таких дел. Об этом депутатам Курултая сообщил начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, отчитываясь о работе ведомства. Всего, по данным его ведомства, в «пьяных» ДТП за последние пять лет в РБ погибли 175 человек, в этом году - уже 40 человек.

По мнению г-на Гильмутдинова, практика наказания за повторное управление машиной в нетрезвом виде дает эффект.

- Количество пьяных за рулем сокращается, - признал главный гаишник республики. - Меньше чем на 1 тысячу задержали, чем в прошлом году.

За пять минувших лет в регионе погибли 900 пешеходов. В 2015 году 9,5 тысяч пешеходов оштрафовали, каждое десятое ДТП - по вине «безлошадных» граждан. Треть населения Башкирии так или иначе ведомством привлекалась к административной ответственности.

За 8 последних месяцев в Башкирии произошли 56 тысяч ДТП: 391 человек погибли – их них 18 детей и 3,5 тысяч ранены, среди которых 293 ребенка.

По словам Динара Гильмутдинова, в каждом третьем ДТП дети виноваты сами, поскольку не знают правил дорожного движения, а в школах изучению ПДД уделяют не более 15 минут в неделю.

Автопарк республики достиг 1,6 млн машин, 30 процентов из них появились за последние пять лет. За эту же пятилетку МРЭО выдало 300 тысяч водительских удостоверений новичкам.

В этом году дорожники получили 10 тысяч предписаний за неудовлетворительное состояние дороги и разметки, колейность, плохое освещение - 989 коммунальщиков привлечены к административной ответственности.

Статистика аварий с автобусами растет уже второй год. В 2015-м аварий с общественным транспортом стало на 50 процентов больше. Лидерами статистики выступают перевозчики Уфы, Сибая и Белебея.

7 тысяч автобусов задержаны в неисправном состоянии.

Интересно, что штрафы маршрутчики оплачивают почти моментально, понимая, что в ближайшую операцию «Штраф» у гаишников будет повод снять их с линии. По крайней мере, 90 процентов частных перевозчиков оплачивают штрафные квитки сразу.

– Нарушают, платят, ездят, - развел руками Динар Гильмутдинов.

Однако скоро ситуация изменится, так как с Нового года меняется размер штрафов. Например, наказание за выезд без маршрутной карточки - 300 тысяч рублей на юрлицо, а водителю - 30 тысяч.

- Нелегалов просто не будет, - предположил главный гаишник.

458 млн рублей штрафов башкирская ГАИ собрала на системе фотофиксации. В прошлом году это были 1,4 млрд рублей. А в Татарии эта цифра в прошлом году равнялась 5 млрд рублей.

Взыскивают по штрафам в среднем 39 процентов, против 59 процентов в прошлом году.

- Почему снижается? Банки вовремя не перечисляют деньги. Мы обратились в Нацбанк с просьбой, чтобы деньги по 2-3 месяца не лежали в кредитных учреждениях, - пояснил начальник регионального УГИБДД.

Кстати, на фотоштрафы в прошлом году пришло 9 тысяч жалоб. 40 процентов апелляций – из-за того что бывшему владельцу машины, проданной по доверенности, продолжают приходить штрафы за нового хозяина.

На вопрос об идущих сокращениях в системе МВД, г-н Гильмутдинов заявил, что уменьшится аппарат ГИБДД, а на местах инспекторов не тронут.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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