После введения уголовного наказания за пьянку нетрезвых водителей стало меньше

В Башкирии около 500 водителей ответят за пьянку за рулем в уголовном порядке – согласно недавно введенной в УК статье, предусматривающей наказание за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Сегодня в судах находится уже 70 таких дел. Об этом депутатам Курултая сообщил начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, отчитываясь о работе ведомства. Всего, по данным его ведомства, в «пьяных» ДТП за последние пять лет в РБ погибли 175 человек, в этом году - уже 40 человек.