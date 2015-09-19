В Башкирии во всех отраслях поставят заслон контрафактной продукции

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, борьба с контрафактом – «важный, сложный для нашей страны».
- В сегодняшней экономической ситуации эта проблема приобретает особую остроту, - заявил он. - Не только по текстильной и швейной – по всей широкой линейке промышленной продукции. В том числе пищевой, что вообще недопустимо, потому, что поддельные продукты питания, алкоголь, суррогатные ингредиенты – это прямая угроза не только бюджету, но и здоровью людей.
Сегодня, по экспертным оценкам, доля нелегальной продукции на российском рынке потребительских товаров составляет 30-40 процентов. В основном это одежда, обувь, детские игрушки, алкоголь, лекарства, продукты питания.
По данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, объём незаконно произведенной и ввезенной в страну продукции превышает 1 трлн рублей. В результате российский бюджет ежегодно теряет порядка 200 млрд рублей налоговых и таможенных платежей.
- К сожалению, «контрафактная болезнь» поразила и другие секторы экономики, - сказал Рустэм Хамитов. - Как заявил глава минпромторга РФ Денис Валентинович Мантуров, в автомобиле- и сельхозмашиностроении треть комплектующих на вторичном рынке – контрафакт. Объём нелегального оборота на рынке автокомпонентов достигает почти 300 млрд рублей ежегодно. Соответствующий ущерб – более 53 млрд рублей в год. Для экономики нашей республики незаконный оборот товаров также несёт серьёзную угрозу.
Как заверил руководитель региона, благодаря нелегальному ввозу и производству товаров, «теряется существенная часть налогов, не соблюдаются требования технических регламентов, нарушаются стандарты ветеринарных и фитосанитарных норм».
- Демпингуя на рынке, то есть необоснованно снижая цену, преступники наносят ущерб легальному производству, по сути, разрушают его, - объяснил Рустэм Закиевич. - В республике в первом полугодии отгружено текстильной и швейной продукции на 2 млрд 608 млн рублей с ростом к прошлому году почти на треть – 31 процент. Неплохие показатели, но они могли быть значительно выше, если бы не потери из-за оборота контрафакта. Многие производители – «Искож», «Уфимский трикотаж», Давлекановская обувная фабрика, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий – являются известными брендами, узнаваемыми за пределами республики.
По мнению г-на Хамитова, «для республики контрафакт представляет ещё и техногенную опасность».
- Никто не даст гарантии, что он уже не проник на наши опасные производственные объекты или промышленные предприятия, выпускающие технологически сложную продукцию, которая должна выдерживать жесткие режимы эксплуатации, обеспечивая при этом полную безопасность, - предостерег он. - Например, официально заявлено, что в стране при ремонте гражданских самолётов и вертолётов используется до 5 процентов так называемых «неаутентичных», попросту говоря – поддельных компонентов.
Рустэм Хамитов убежден, что «мириться с контрафактом нельзя и никто не собирается это делать».
- В работе нужно действовать жёстко, пресекать все возможные «лазейки», объединять усилия правоохранительных органов, республиканской власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, широкой общественности, - напутствовал он своих подчиненных. - Необходима чёткая координация и комплексная работа, чтобы поддерживать отечественных производителей, защищать внутренний рынок от нелегальных товаров и продвигать продукцию собственного производства. В итоге – обеспечивать безопасность жителей республики, достойное качество их жизни.
Руководитель Башкортостана потребовал разработать меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в противодействии незаконному обороту промышленной продукции в отраслях, где сложилась критическая ситуация с контрафактом.