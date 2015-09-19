В Башкирии во всех отраслях поставят заслон контрафактной продукции

- Демпингуя на рынке, то есть необоснованно снижая цену, преступники наносят ущерб легальному производству, по сути, разрушают его, - объяснил Рустэм Закиевич. - В республике в первом полугодии отгружено текстильной и швейной продукции на 2 млрд 608 млн рублей с ростом к прошлому году почти на треть – 31 процент. Неплохие показатели, но они могли быть значительно выше, если бы не потери из-за оборота контрафакта. Многие производители – «Искож», «Уфимский трикотаж», Давлекановская обувная фабрика, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий – являются известными брендами, узнаваемыми за пределами республики.