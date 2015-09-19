Сведберга наигрывают до посинения. «Салават Юлаев» проехался по Кузне

Хоккеисты, конечно, любят полные трибуны. Но раз уж там недобор, могут сыграть и так, без полноценной поддержки.
В этот раз команды опять подзадержались с взятиями ворот. Но все было не так долго и нудно, как в прошлом матче.
Коля опять забросил. И опять одну. В большинстве в ближнюю девятку. Понятно, что Анатолий Анатольевич всегда будет большего хотеть от этого хорошего игрока с фамилией Прохоркин. Но лично я отказываюсь забывать о том, что гол за игру – показатель настоящего снайпера. В итоге ведь как будет? Где-то гол за игру, где-то ни одного, но потом дубли, возможно, хет-трики с покерами, опять по голу. И парень заработает свои призовые, выдав прописанные в контракте высокие статистические показатели.
Вторую шайбу в ворота гостей заколотили в начале второго периода. Добивания, добивания – мог забросить герой-пионер Никита Сетдиков, но шайба линию, скорее всего, не пересекла. Так что смог Александр Нестеров. Кто это такой – я не знаю. Надеюсь, он будет играть так, что я его запомню, 2:0.
3:0 – это уже Игорь Григоренко в ближний угол, выкатившись из-за ворот, затолкал, и стало ясно, что Кузне ничего не светит. Капитан «Салавата Юлаева», который надевает маск-халат и прячется от СМИ в лесах и болотах, продолжает стрелять. Не так часто, как мы хотим, но продолжает же...
4:0 – это два атакующих защитника в большинстве в третьем периоде нашли друг друга. Кирилл Кольцов на паузе на себя внимание стянул и партнеру отдал. Вишневский в пустые ворота попал, 4:0. Вратарь Новокузнецка Владислав Подъяпольский в этой ситуации сыграл слишком нервно и агрессивно, будто он уфимский швед-вратарь. Не нужно было из ворот выскакивать, сам виноват.
Семь минут девять секунд оставалось Никласу Сведбергу дотерпеть до сухаря. Не смог, промок после броска Александра Романова, 4:1. Ну, от императора России – не обидно, пусть даже это всего лишь фантазия, основанная на совпадении имени и фамилии.
Сведберг особо переживать не должен. Команда-то победила. Сейчас зеленые на девятом месте в восточной конференции КХЛ, от лидера отстают всего на 12 очков, имея встречу в запасе. Вполне приятное положение для тех, кто готов к преследованию.
В общей таблице - 19-е место. Но отставание все равно в 12 очков от тоже «Авангарда», который вряд ли будет лидером долго.
После победы на «Металлургом» Анатолий Емелин был не очень доволен игрой своих хоккеистов:
- «Металлург» действительно молодая команда, очень хорошо играет в контратаках, что они и показали, особенно в первом периоде. А у нас много безворотной игры, играем на удержание шайбы, нет обострения. Будем над этим работать…
Может, это стиль такой у главного тренера «Салавата Юлаева» - критиковать своих после побед. Или он, возможно, перфекционист. В любом случае, такие слова куда интересней пресных комментариев. Браво, Анатолий Анатольевич!
Отдельно в этом матче нужно разобрать драку Игоря Григоренко с Игорем Куклевым. Куклев после свистка на пятаке Кузни грубо опрокинул на лед капитана «Салавата Юлаева». Игорь вспылил и бросился на обидчика. Произошла драка. Парней разняли.
Понятно, что тут были эмоции. Но разве не должен сталевар ответить за грубость против капитана и самого маститого снайпера? Куклев, сами понимаете, не звезда. Даже в плей-офф КХЛ не играл. Разве он нормально поступил? Почему его при следующем появлении никто не наказал жестким силовым приемом? У нас вообще команда или набор единоличников-шабашников?
Следующий матч будет сложнее. В это воскресение приедет «Сибирь».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru