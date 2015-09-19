Сведберга наигрывают до посинения. «Салават Юлаев» проехался по Кузне

«Салават Юлаев» продолжает домашнюю серию. Начали с «Барыса», продолжили битвой с новокузнецким «Металлургом». Это далеко не всегда интересный соперник, бюджет имеет скромный, звезд в составе нет. И сразу становиться любопытно – будет ли в Уфе новый антирекорд посещаемости? По протоколу, зеленый клуб был близок к провалу – 5226 зрителей пришло. Но антирекорд в 5132 официально устоял. Как там на самом деле – проверять не хочется. Ну его вдаль – столько людей попробуй сосчитать. Даже если сосчитаешь и меньше будет, в клубе могут сказать, что остальные в туалетах задержались, ушли, еще не пришли или кушают. Так что небольшой простор для манипуляций имеется.