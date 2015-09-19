Разгром колывановцев. «Уфа» проиграла в Грозном

Если бы я был футболистом и играл в Грозном против «Терека», то старался каждый раз там показывать свой лучший футбол в карьере. Такой задачи перед собой футболисты Уфы явно не ставили. Они, конечно, играли с высоким уровнем самоотдачи, но явно не с высочайшим. А вот хозяева сражались почти всю игру на пределе или очень близко – и разгромили гостей. Откуда столько желания? Возможно, причина в том, что у чеченского клуба дома в этом сезоне было лишь три ничьих, а это совсем не то, чего ждет местная публика. Был ли у «Уфы» шанс на победу в этой игре? При счете 2:1 можно было зацепиться, но не случилось. Да и вообще - ряд моментов в этом матче растранжирили, в обороне опозорились. Итог закономерный.