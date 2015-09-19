Разгром колывановцев. «Уфа» проиграла в Грозном

Судья Алексей Матюнин с самого начала игры стал давать желтые гостям. Первой жертвой стал Марвин Пурье, которого по глупости в премьер-лиге называют Поури. Да сами вы Поури, хвать вас за бок большая пиранья! И не было там симуляции, немец просто не стал себе вредить, жестко спотыкаясь об опасно выставленную соперником ногу попытался помягче свалиться – разве за это можно наказывать?!
Вторая желтая – это Иван Пауревич два раза подряд грубо сыграл. Вначале у своей штрафной, а потом и в самой штрафной. Из двух нарушений арбитр выбрал более приятное для хозяев – и поставил пенальти.
Жозе Маурисио пробил на 10-й минуте с 11-ти метров по центру. Вратарь «Уфы» Сергей Нарубин полетел в правый от себя угол и, хоть сумел задеть мяч рукой, спасти не смог. 1:0.
Второй гол «Терек» забил на 36-й минуте. Федор Кудряшов красиво выиграл мяч после дальней воздушной диагонали у Алексея Никитина, ушел от него и отдал передачу набегавшему Маурисио. Тот шансов вратарю красных не оставил, 2:0.
Перед перерывом Заур Садаев грубо нарушил правила у своей штрафной. Отмечу, что без горчичника нарушил. Опасный навес «Уфы», Дмитрий Стоцкий пробил по отскочившему мячу во вратаря, но Евгений Городов отбил перед собой. Марвин Пурье добивал – и это был почти гол. Но защитник хозяев спас свою команду, выбив мяч почти с ленточки.
Тактика Терека во втором тайме – хреначить Уфе по ногам и резво контратаковать, при возможности падать в чужой штрафной. Красную карточку за фолы против гостей судья не даст, побоится услышать о себе в женском роде в микрофон. А желтые – желтые почти пустяшные. Особенно тогда, когда 2:0 ведешь в счете.
Получил по ногам Сильвестр Игбун, Дмитрий Стоцкий, Диего тоже. Первого и второго жаль, третьего тоже жаль, но без страха потерять.
Игорь Колыванов выпустил Вячеслава Кротова только на 63-й минуте. А Диего – на 46-й? Бразилец что – лучше недавнего спартаковца?!
Про то, что в стартовом составе нечего делать было и Ивану Пауревичу, и Харису Ханджичу, можно не писать. Это, думаю, и сам Игорь Колыванов теперь понимает. Если не понимает – я удивлен, поражен и расстроен.
Играть оставалось все меньше. И тут – раз! Радость! Пенальти за снос Стоцкого! Диму не зря капитаном назначили в отсутствие Азамата Засеева! Он попер в штрафную и был снесен. Без какой-либой карточки. Ладно хоть пенальти дал Алексей Матюнин, давайте напишем ему благодарственные письма и отправим их в бархатных конвертах.
Сильвестр Игбун, который в каждом матче так старается, что чуть ли не из штанов выпрыгивает, взялся бить. И прыгнувшего вправо голкипера переиграл ударом почти по центру. А потом, забив, сразу взял мяч и побежал к центру. Даже обниматься со Стоцким не стал, только пять дал – так торопился. Играйте как Игбун, только с игры бейте точней!
Как показал себя сменивший травмированного Давида Юрченко Нарубин? Да отлично показал! Чуть не спас при пенальти. Пропустил с игры при расстреле и потом много раз спас.
Да и от третьего гола тяжело было Сергею спасти. Заур Садаев пробил очень хорошо низом в дальний. Дмитрий Верховцов чуть задел – и мяч полетел еще ближе к штанге. Бросок Сергея Нарубина тоже не спас, 3:1.
Четвертый гол «Терека» - Мацей Рыбусь с достаточно острого угла пробил в дальний. Тоже кажется, что взять или отбить было невозможно. Но не буду записываться в адвокаты к Нарубину. Возможно, тут он и мог спасти.
Итак, 4:1. Игорь Колыванов признал, что итог матча справедлив. «Уфа» остается на предпоследнем месте в турнирной таблице, на 15-м месте в зоне прямого вылета, и едет в Махачкалу. Там «Анжи» желает выбраться со дна, с 14-й позиции…
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта fcufa.pro