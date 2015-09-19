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Грабитель, спасаясь от полиции, прыгнул из окна второго этажа и сломал ногу

19 сентября 2015, 19:16
Прыгнул из окна второго этажа общежития, расположенного в Туймазах 36-летний мужчина, не желая попадаться в руки полиции. «Парашютист» повредил ногу, но все равно пытался уйти от людей в форме. Далеко убежать ему не удалось – подозреваемого в ограблении продуктового киоска задержали в соседнем дворе. Выяснилось, что бойкий «рембо», действовавший словно преступник из голливудской ленты, ранее ни разу не попадал в поле зрения правоохранителей. Сегодня он лежит в больнице под охраной полицейских.

Ограбление торговой палатки туймазинец совершил накануне вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Зайдя в павильон, одуревший от пьянки мужчина, достал нож и принялся требовать у продавцов выдать ему алкогольные напитки, сигареты и деньги. Испуганный продавец отдала всю выручку киоска – 1800 рублей и баллон пива. Злоумышленник при этом напугал девушку физической расправой, в случае если она сообщит в полицию.

Тем не менее, правоохранители быстро выяснили личность грабителя и принялись искать его по всему городу. В поиске подозреваемого задействовали городские патрули, оперативников уголовного розыска, участковых и кинологов. В течение двух часов стражам порядка удалось установить место, где находился злоумышленник - в комнате одного из общежитий. Подозреваемый увидел, что его собираются задержать полицейские и выпрыгнул из окна второго этажа. Несмотря на перелом ноги и помещение преступника с стационар, суд принял решение арестовать горе-гангстера до начала процесса. Теперь рядом с палатой травмированного постоянно дежурит наряд полиции.

Как сообщили «МКС» в МВД Башкирии, туймазинец будет отвечать за свой проступок по тяжкой статье УК РФ – за разбой с применением оружия. В случае, если Фемида признает его виновным, ему грозит провести 10 лет за решеткой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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