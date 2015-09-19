Грабитель, спасаясь от полиции, прыгнул из окна второго этажа и сломал ногу

Ограбление торговой палатки туймазинец совершил накануне вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Зайдя в павильон, одуревший от пьянки мужчина, достал нож и принялся требовать у продавцов выдать ему алкогольные напитки, сигареты и деньги. Испуганный продавец отдала всю выручку киоска – 1800 рублей и баллон пива. Злоумышленник при этом напугал девушку физической расправой, в случае если она сообщит в полицию.
Тем не менее, правоохранители быстро выяснили личность грабителя и принялись искать его по всему городу. В поиске подозреваемого задействовали городские патрули, оперативников уголовного розыска, участковых и кинологов. В течение двух часов стражам порядка удалось установить место, где находился злоумышленник - в комнате одного из общежитий. Подозреваемый увидел, что его собираются задержать полицейские и выпрыгнул из окна второго этажа. Несмотря на перелом ноги и помещение преступника с стационар, суд принял решение арестовать горе-гангстера до начала процесса. Теперь рядом с палатой травмированного постоянно дежурит наряд полиции.
Как сообщили «МКС» в МВД Башкирии, туймазинец будет отвечать за свой проступок по тяжкой статье УК РФ – за разбой с применением оружия. В случае, если Фемида признает его виновным, ему грозит провести 10 лет за решеткой.