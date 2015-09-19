Грабитель, спасаясь от полиции, прыгнул из окна второго этажа и сломал ногу

Тем не менее, правоохранители быстро выяснили личность грабителя и принялись искать его по всему городу. В поиске подозреваемого задействовали городские патрули, оперативников уголовного розыска, участковых и кинологов. В течение двух часов стражам порядка удалось установить место, где находился злоумышленник - в комнате одного из общежитий. Подозреваемый увидел, что его собираются задержать полицейские и выпрыгнул из окна второго этажа. Несмотря на перелом ноги и помещение преступника с стационар, суд принял решение арестовать горе-гангстера до начала процесса. Теперь рядом с палатой травмированного постоянно дежурит наряд полиции.