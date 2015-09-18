С нового года продуктовые рынки под открытым небом окажутся вне закона

Согласно новым поправкам, продавать продукты на рынках должны только в капитальных строениях. Для действующих рынков это правило вступает с 1 января 2016 года.
Для сельхозрынков в населенных пунктах от 100 тысяч до 1 миллиона человек запрет начнет действовать с 1 января 2020 года, а там, где проживает менее 100 тысяч человек – с 1 января 2025 года.
По словам председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей Рустама Камалетдинова, сроки установлены, исходя «из реальных экономических возможностей муниципалитетов и владельцев рынков».
Дмитрий КОЛПАКОВ.