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С нового года продуктовые рынки под открытым небом окажутся вне закона

19 сентября 2015, 00:12
Парламентарии Башкирии скорректировали закон «Об организации розничных рынков в РБ», запретив сельскохозяйственным и кооперативным рынкам находиться под открытым небом, приведя региональное законодательство в соответствии с федеральным.

Согласно новым поправкам, продавать продукты на рынках должны только в капитальных строениях. Для действующих рынков это правило вступает с 1 января 2016 года.

Для сельхозрынков в населенных пунктах от 100 тысяч до 1 миллиона человек запрет начнет действовать с 1 января 2020 года, а там, где проживает менее 100 тысяч человек – с 1 января 2025 года.

По словам председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей Рустама Камалетдинова, сроки установлены, исходя «из реальных экономических возможностей муниципалитетов и владельцев рынков».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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