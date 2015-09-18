Армия будет платить резервистам «зарплату» за нахождение в запасе

Таких резервистов будут использовать в случае войны, учений или для ликвидации стихийных бедствий. Желающему нужно будет подать заявление в местный военкомат, сдать аттестационные экзамены по своей специальности, после чего с ним заключат трехлетний контракт. За пребывание в людском резерве полагается некое жалование, его размеры пока не определены. При досрочном расторжении контракта деньги, затраченные на подготовку резервиста, придется вернуть в казну.