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Армия будет платить резервистам «зарплату» за нахождение в запасе

19 сентября 2015, 00:15
Портал российского Дома правительства обнародовал положение о пребывании граждан страны в мобилизационном резерве – документ уже вступил в законную силу. В пояснительной записке говорится, что теперь для военнообязанных будут создаваться «такие условия, когда граждане, пребывающие в запасе, будут добровольно стремиться совершенствовать свои военные знания, умения и навыки, гарантированно выполнять воинскую обязанность при оповещении, явке и прохождении военной службы».

В записке сообщается, что зачастую на сборы являются резервисты, «не имеющие требуемых военно-учетных специальностей и практических навыков». По мнению авторов документа, выходом может стать добровольное вступление в так называемое «резервное войско».

Таких резервистов будут использовать в случае войны, учений или для ликвидации стихийных бедствий. Желающему нужно будет подать заявление в местный военкомат, сдать аттестационные экзамены по своей специальности, после чего с ним заключат трехлетний контракт. За пребывание в людском резерве полагается некое жалование, его размеры пока не определены. При досрочном расторжении контракта деньги, затраченные на подготовку резервиста, придется вернуть в казну.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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