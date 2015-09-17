Рустэм Хамитов: «Приватизация «Башнефти» не обсуждается»

- Для этого на одном из заводов будет построена еще одна установка замедленного коксования, что позволит увеличить глубину переработки нефти до 97-98 процентов, - поведал он. - Таким образом, нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» станет по всем параметрам суперсовременным. Вторая составляющая – нефтехимия и химия. Здесь как раз можно и нужно двигаться вперед. В советское время эти предприятия производили не только крупнотоннажные компоненты, но и достаточно широкий ассортимент готовой продукции. Сегодня этого практически нет. Будем работать по развитию предприятия «Уфаоргсинтез», по строительству новых производств. Надеюсь, что к 2020 году объем выпускаемой продукции «Уфаоргсинтеза» увеличится даже не на проценты, а в разы. Все предпосылки для этого есть. Сырье у предприятия есть, понимание того, что нужно делать, есть, потребности рынка есть. К тому же проблема импортозамещения сегодня очень актуальна. В направлении нефтехимии и химии будет достигнут наибольший рост к 2020 году.