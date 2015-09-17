Рустэм Хамитов: «Приватизация «Башнефти» не обсуждается»

Напомним, в среду в башкирском Белом доме подписали соглашение акционеров о порядке распоряжения и голосования акциями ПАО АНК «Башнефть». Подписи под документом поставили заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росимущества Ольга Дергунова, глава РБ Рустэм Хамитов и региональный министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Это заключительный этап передачи 25-процентного актива нефтяной компании в собственность республики.
Рустэм Хамитов считает, что если «Башнефть» продолжит успешную работу, то отчисления по дивидендам компании будут расти.
- Пока считаем, что с учетом оценок по прибыли на 2015 год, 25 процентов вполне разумная пропорция, - объяснил г-н Хамитов газете «Ведомости». - Тем более что мы из этих 25 процентов будем получать четверть. Это приличные ресурсы. Нас это устроит.
Глава региона рассказал, что Башкортостан уже получил дивиденды за 2014 год - более 5 млрд рублей.
- Эти средства были зачислены в бюджет республики и уже распределены на строительство школ, больниц, детских садов, дорог, - пояснил Рустэм Закиевич. - Объектов много. Для нас в условиях дефицитного бюджета плюс 5 млрд рублей в бюджет – хорошая подмога.
Рустэм Хамитов считает, что «у компании должен быть один тип акций - тогда она и стоить будет дороже».
- Надо провести анализ, изучить ситуацию, а потом будут предложены решения акционерам компании, в том числе на общем собрании, - сказал он. - Эта работа не требует спешки. Работа будет ввестись до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.
Руководитель республики полагает, что в будущем «у компании два крупных направления деятельности - добыча нефти и нефтепереработка, а второе - нефтехимия и химия».
- Что касается нефтедобычи, она будет расти, - убежден он. - В стратегическом плане уже фигурирует цифра – более 20 млн тонн добычи нефти в год. Если еще 7-8 лет назад в республике «Башнефть» добывала порядка 10 млн тонн нефти, то сейчас 16 млн тонн. Это связано прежде всего с использованием новых технологий, применением горизонтального и высокоточного бурения, разработкой сложных по своей геологии пластов. Кроме того, «Башнефть» изучает и другие месторождения, в том числе с глубоким залеганием нефти. Внедрение новых технологий добычи позволяет компании сохранять передовые позиции в России и в мире.
А вот переработка нефти, по мнению г-на Хамитова, «останется, видимо, на сегодняшнем уровне».
- Установленные мощности позволяют перерабатывать 22-23 млн тонн нефти в год, - говорит он. - В 2015 году будет переработано чуть меньше — около 20 млн тонн, но это связано с налоговым маневром, который в целом принес пользу государству, а для нефтеперерабатывающих компаний создал определенные трудности.
Кроме того, как утверждает Рустэм Закиевич, «Башнефть» будет увеличивать глубину переработки нефти.
- Для этого на одном из заводов будет построена еще одна установка замедленного коксования, что позволит увеличить глубину переработки нефти до 97-98 процентов, - поведал он. - Таким образом, нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» станет по всем параметрам суперсовременным. Вторая составляющая – нефтехимия и химия. Здесь как раз можно и нужно двигаться вперед. В советское время эти предприятия производили не только крупнотоннажные компоненты, но и достаточно широкий ассортимент готовой продукции. Сегодня этого практически нет. Будем работать по развитию предприятия «Уфаоргсинтез», по строительству новых производств. Надеюсь, что к 2020 году объем выпускаемой продукции «Уфаоргсинтеза» увеличится даже не на проценты, а в разы. Все предпосылки для этого есть. Сырье у предприятия есть, понимание того, что нужно делать, есть, потребности рынка есть. К тому же проблема импортозамещения сегодня очень актуальна. В направлении нефтехимии и химии будет достигнут наибольший рост к 2020 году.
Глава региона заверил, что «финансовое положение «Башнефти» стабильно».
- На сегодняшний день компания абсолютна устойчива, - сказал он. - Мы понимаем, как завершим 2015 год, что будем делать в 2016 году. «Башнефть» спокойно себя чувствует в текущей сложной экономической ситуации.