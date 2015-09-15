В Уфе взрослые спортсмены будут платить за занятия в детских спорткомплексах

Спортивный центр «Уфимский Сокол» в Благовещенском районе оценен в 750 рублей за человека в день и еще 720 рублей за организацию тренировочных сборов. СДЮСШОР №2 по баскетболу сдадут в аренду за 1845 рублей в час, а детско-юношескую спортивную школу № 32, объединяющую 14 видов спорта от аэробики до художественной гимнастики, — за 2118 рублей за 60 минут занятий. Школу №17 по волейболу и футболу можно арендовать за 1695 рублей в час, а СДЮСШОР № 7 в Деме — за 1186 рублей.