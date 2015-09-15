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Posted 15 сентября 2015, 16:24

Published 15 сентября 2015, 16:24

Modified 13 марта, 14:35

Updated 13 марта, 14:35

В Уфе взрослые спортсмены будут платить за занятия в детских спорткомплексах

15 сентября 2015, 16:24
Детско-юношеские спортшколы олимпийского резерва Уфы теперь можно сдавать в аренду. Мэрия столицы Башкирии установила расценки на выкуп спортзалов и сооружений сети детского спорта. Самая дорогая — СДЮСШОР №1 по шорт-треку, фигурному катанию, конькобежному спорту в Шакше, будет сдаваться за 8 тысяч рублей за час.

Спортивный центр «Уфимский Сокол» в Благовещенском районе оценен в 750 рублей за человека в день и еще 720 рублей за организацию тренировочных сборов. СДЮСШОР №2 по баскетболу сдадут в аренду за 1845 рублей в час, а детско-юношескую спортивную школу № 32, объединяющую 14 видов спорта от аэробики до художественной гимнастики, — за 2118 рублей за 60 минут занятий. Школу №17 по волейболу и футболу можно арендовать за 1695 рублей в час, а СДЮСШОР № 7 в Деме — за 1186 рублей.

Так власти города узаконивают посещение детских школ взрослыми спортсменами. В марте Ирек Ялалов заявил, что в детско-юношеских спортшколах без какой-либо оплаты «занимаются около тысячи человек в возрасте до 30 лет» и раскритиковал хозяйственную деятельность руководителей детских учреждений.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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