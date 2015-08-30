В Нефтекамске вандалы разгромили аллею почетных горожан

В сквере были установлены фотоснимки нескольких десятков почетных горожан – директоров заводов, депутатов, ветеранов труда, и просто именитых нефтекамцев. Неизвестные разбили стеклянные витрины и искромсали фотоснимки. В полиции предполагают, что несмотря на поздний час, кто-то мог видеть хулиганов - ведь сложно разбить стекла и остаться незамеченным. Также у кого-то могут быть записи видорегистраторов проезжающих мимо машин, которые случайно засняли находившихся в сквере в ночь на 27 августа.