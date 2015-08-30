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Posted 30 августа 2015, 17:42

Published 30 августа 2015, 17:42

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В Нефтекамске вандалы разгромили аллею почетных горожан

30 августа 2015, 17:42
Неизвестные хулиганы уничтожили фотопортреты известных нефтекамцев, установленные два года назад на аллее от улицы Дорожной до Центральной площади. Как сообщает канал «ТНТ-Нефтекамск», городская полиция обращается к очевидцам событий, чтобы отыскать вандалов.

В сквере были установлены фотоснимки нескольких десятков почетных горожан – директоров заводов, депутатов, ветеранов труда, и просто именитых нефтекамцев. Неизвестные разбили стеклянные витрины и искромсали фотоснимки. В полиции предполагают, что несмотря на поздний час, кто-то мог видеть хулиганов - ведь сложно разбить стекла и остаться незамеченным. Также у кого-то могут быть записи видорегистраторов проезжающих мимо машин, которые случайно засняли находившихся в сквере в ночь на 27 августа.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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