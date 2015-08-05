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Posted 5 августа 2015, 17:26

Published 5 августа 2015, 17:26

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Продажа билетов на игру «Уфы» и «Зенита» вызвала настоящее побоище

5 августа 2015, 17:26
Реконструированный стадион «Нефтяник» начал новую жизнь с драки у касс. Матч с чемпионом страны должен состояться 9 августа. В среду в продажу выбросили 12,5 тысяч билетов. Всего стадион рассчитан на 16 тысяч мест, остальные «пропуска» отдадут болельщикам «Зенита». Занимать очередь болельщики «Уфы» пришли уже в шесть утра. В 10 часов начали работать два кассовых окна. Скопилась огромная очередь, через несколько часов открыли еще одну кассу, но и это не помогло, напротив, возникли стычки и потасовки.Новый ажиотаж вызвали перекупщики, открыв в официальном паблике футбольного клуба альтернативную торговлю билетами с наценкой.

Уже после обеда прошел слух, что билетов на всех не хватит.

- Друзья, я не пойму, повторюсь, я из Мелеуза! Товарища попросил купить, около часа дня прибыл на место. Так ему сказали, что дневной лимит продан, приезжайте завтра. Зачем так обманывать? Он тоже из Мелеуза, просто был там сегодня проездом, - пишет Валерий Айдугулов в паблике клуба.

- На сектора 6-7 и с 16 по 19 билеты в продажу не выставлялись! Наверняка пустили на коллективные заявки, для спонсоров, друзьям спонсоров, друзьям друзей спонсоров и остальным прихлебателям! Народ по два часа постоит в очереди за отстойные места и в следующий раз сто раз подумает идти или нет, – делится мнением Марсель Арсланов.

Поскольку продавали по принципу «в одни руки не больше четырех билетов», в очередях заметили людей явно не из футбольного сообщества: соцсети обошло фото старушки, которая выстояв длинную очередь к одному окну, потом начала новый путь к другой кассе.

Сказалось и отсутствие онлайн-продаж. Многие болельщики из других городов и районов хотели бы приехать, но не смогли вырваться посреди рабочей недели. Интернет буквально завален просьбами: «Может кто-нибудь купить билеты? В день игры заберу. Я из другого города просто».

По сообщению пресс-службы ФК «Уфа», билеты на Северную и Южную трибуны стоят 200 рублей, на центральные - от 300 рублей. Самый дорогой билет в центре - 600 рублей. А к вечеру среды на «Авито» активизировались перекупщики. Так, трехсотрублевый билет в сектор три уже продается за 1,5 тысячи рублей.

- Кассы закрылись в девятом часу вечера. Всего за день продано более 11 тысяч билетов, осталось чуть больше 1 тысячи. Кассы открываются в 10 часов, то есть билетов примерно на час продаж, - сообщила пресс-служба клуба.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото: ФК "Уфа", соцсети

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