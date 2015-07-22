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Posted 22 июля 2015, 18:10

Published 22 июля 2015, 18:10

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

22 июля 2015, 18:10
В ближайшие выходные в районах Башкирии будут проведены массовые проверки на дорогах. Сотрудники дорожно-патрульной службы займутся отловом любителей прокатиться с ветерком в пьяном виде и беспечных родителей, перевозящих своих чад без специальных детских удерживающих устройств. Акция пройдет в Благоварском, Иглинском, Кушнаренковском, Нуримановском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском районах Башкортостана.

По словам начальника управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова, для проверки выбраны те участки, где наблюдается рост ДТП с участием пьяных водителей и преобладает выезд на полосу встречного движения. В остальных городах и районах республики предупредительная работа ГИБДД будет вестись в плановом режиме.

Глава ведомства также объяснил, почему при проведении акции было принято решение не делать ставку на фактор внезапности, а заранее предупредить население.

– Это не облава, а профилактическое мероприятие, - подчеркнул он. – У нас нет цели кого-то поймать, нет такого плана. Мы работаем на основе топографического анализа. Возьмём сто человек: восемьдесят водителей, услышав о рейде, не сядут в этот день за руль пьяными, а двадцать человек, которые не слышат и не хотят слышать об этом, мы постараемся поймать. Так мы сохраним жизни.

Усиленный состав дорожно-патрульной службы начнет работать вечером в пятницу 24 июля, а завершится проверка вечером в субботу 25 июля. Как сообщил Динар Гильмутдинов, он лично примет участие в рейде.

Между тем, в региональной Госавтоинспекции просят жителей республики сообщать в дежурную часть по телефонам 235-84-02 и 233-27-31, если они станут свидетелями управления транспортным средством водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, или перевозки ребенка без детского удерживающего устройства. Также можно обратиться в дежурную часть районной или городской полиции либо ближайший экипаж ДПС.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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