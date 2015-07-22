На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

– Это не облава, а профилактическое мероприятие, - подчеркнул он. – У нас нет цели кого-то поймать, нет такого плана. Мы работаем на основе топографического анализа. Возьмём сто человек: восемьдесят водителей, услышав о рейде, не сядут в этот день за руль пьяными, а двадцать человек, которые не слышат и не хотят слышать об этом, мы постараемся поймать. Так мы сохраним жизни.