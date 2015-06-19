Женщину, раздавившую машиной своего любовника, обвинили в умышленном убийстве

Напомним, трагедия разыгралась в Нефтекамске вечером 18 апреля на Дорожной улице. Женщина поссорилась с 32-летним кавалером и уселась за руль Daewoo Lacetti Lux. Мужчина попытался примириться с взбешенной дамой и встал на пути машины. А злая фурия продолжала двигаться вперед и любовнику ничего не оставалось делать, как запрыгнуть на капот иномарки. Но и наличие человека не капоте не остановило разгневанную гарпию и она понеслась по встречной полосе на высокой скорости. И тогда, чтобы избавиться от упорного любовника, дама пошла на лобовое столкновение с другим авто, раздавив в лепешку надоедливого ухажера.