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Posted 19 июня 2015, 13:30

Published 19 июня 2015, 13:30

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Женщину, раздавившую машиной своего любовника, обвинили в умышленном убийстве

19 июня 2015, 13:30
Ответит перед законом за убийство 27-летняя жительница Нефтекамска диким способом расправившаяся со своим возлюбленным. Женщина задавила надоевшего любовника машиной. Сегодня агрессивная дама находится под следствием, а в случае, если суд признает сумасшедшую водительницу виновной в умышленном убийстве, она может провести на зоне не менее 15 лет.

Напомним, трагедия разыгралась в Нефтекамске вечером 18 апреля на Дорожной улице. Женщина поссорилась с 32-летним кавалером и уселась за руль Daewoo Lacetti Lux. Мужчина попытался примириться с взбешенной дамой и встал на пути машины. А злая фурия продолжала двигаться вперед и любовнику ничего не оставалось делать, как запрыгнуть на капот иномарки. Но и наличие человека не капоте не остановило разгневанную гарпию и она понеслась по встречной полосе на высокой скорости. И тогда, чтобы избавиться от упорного любовника, дама пошла на лобовое столкновение с другим авто, раздавив в лепешку надоедливого ухажера.

Сожитель сумасшедшей водительницы, наверное, многократно пожалел, что связался с подверженной африканским страстям дамочкой, но эти мысли стали для него последними.

Желая наказать любовника, крепко державшегося на капоте, безумная гонщица направила свою иномарку в другую машину и несчастный погиб во время столкновения, оказавшись между двух автомобилей. Мужчина получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью – при лобовом ударе человека на капоте просто раздавило насмерть. Причем, в следственном комитете Башкирии установили, что женщина умышленно совершила аварию, чтобы убить надоевшего любовника «с особой жестокостью».

Как сообщили "МКС" в следственном комитете Башкирии, агрессивная дамочка будет отвечать перед законом за умышленное убийство. Свою вину она признала частично, утверждая, что убивать мужчину не собиралась, а аварию попала случайно. Тем не менее, преступнице предъявили обвинение в совершении злодеяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Если Фемида признает горожанку виновной – она проведет за решеткой не менее 15 лет.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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