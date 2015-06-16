Салават Кутушев запускает аэропорт в Калуге

Posted 16 июня 2015, 12:23
Published 16 июня 2015, 12:23
Modified 13 марта, 14:25
Updated 13 марта, 14:25
С 2001 года аэропорт «Грабцево» был закрыт, а его обновление обошлось в 4 млрд рублей. По планам к 2020 году пассажиропоток калужских авиапассажиров достигнет 250 тысяч человек, а в 2025-м — 500 тысяч. Во вторник в Калуге запустили международное авиасообщение.
Салават Кутушев рассказал агентству «Авиапорт», что для самоокупаемости новому аэропорту нужны 400 тысяч пассажиров в год, дополнительных пассажиров могут дать, например, Тульская и Орловская области. Г-н Кутушев признался, что «не имел возможности полноценно работать» с проектом «Ермолино», но отметил, что «проект масштабный и интересный» и необходимый Калужской области.
Между тем, запуск «Грабцево» могла приостановить московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве заявили, что на маршруте захода на посадку расположена мусорная свалка. Птицы, привлекаемые мусором, могут быть опасными для двигателей самолетов. Однако г-н Кутушев заявил, что «Грабцево» имеет звуковую систему отпугивания птиц.
Дмитрий КОЛПАКОВ.