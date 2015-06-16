Салават Кутушев запускает аэропорт в Калуге

С 2001 года аэропорт «Грабцево» был закрыт, а его обновление обошлось в 4 млрд рублей. По планам к 2020 году пассажиропоток калужских авиапассажиров достигнет 250 тысяч человек, а в 2025-м — 500 тысяч. Во вторник в Калуге запустили международное авиасообщение.