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Posted 10 июня 2015, 16:42

Published 10 июня 2015, 16:42

Modified 13 марта, 14:24

Updated 13 марта, 14:24

Жители Уфы считают, что в городе началась кампания по передаче ЖКХ в частные руки

10 июня 2015, 16:42
Жители Калининского района Уфы выступают против возвращения компании «Трилистник-Групп» в жилищную сферу. В интернете открылся медиа-проект, а по городу распространяются листовки, где всем желающим напоминают, что эта фирма в 2009 году уже создавала управляющую компанию «Управдом», впоследствии обанкротившуюся и бросившую на произвол судьбы жителей уфимского микрорайона Инорс. Недавно в прессе прошло сообщение, что аффилированная структура холдинга «Трилистник-групп» якобы вошла в состав акционеров ОАО «УЖХ Калининского района».

— Как выяснилось, что на выплату более половины долгов «Управдома» — часть структуры «Трилистника», оцениваемой в 124 миллиона рублей, претендовали структуры и фирмы, контролируемые тем же самым «Трилистником», — сообщается в листовке. — Так, например, ЗАО «Фирма Мир», входящая в состав «Трилистника», потребовала от «Управдома» более 28 миллионов рублей за аренду офиса в торговом комплексе «Мир». Для каких целей арендовались такие площади в центре города, когда деятельность «Управдома» велась только в Калининском районе — не известно. Разве жителям Калининского района нужны были эти роскошные офисы? Разве на это должны были уйти деньги жильцов?

Авторы протестной компании заверяют, что общественность сделает все, чтобы не допустить бывших владельцев «Управдома» к жилым домам.

— После банкротства «Управдома» на рынке Уфы продолжали действовать две другие управляющие компании, объединенные с «Трилистником» — еще одно ООО «Управдом» и «Управдом — Центр», — пишут они. — В январе 2011 года по инициативе «Трилистник-групп» была зарегистрирована компания ЗАО «Городские коммунальные системы». Три городские УЖХ самых прибыльных районов сменили акционеров — ими стали руководители «Трилистник-групп». Сегодня «Трилистник» намеревается выкупить акции УЖХ Калининского района. У одного из управленцев «Трилистника» Артура Хазигалеева уже 25% акций УЖХ. По-видимому, нам — жителям Первомайской, Инорса и Шакши придется раскошелиться, чтобы дельцы из «Трилистник-групп» стали еще богаче, а мы беднее. Нужен ли нам с вами «Управдом-2»?

Также неизвестные призывают к солидарности жителей Черниковки и Инорса.

— Земляки, соседи, нам нельзя быть равнодушными! Добьемся от властей города и района отмены реализации планов передачи нашего ЖКХ в руки «Трилистника»!

Между тем, в последнее время вокруг Инорса разворачивается борьба за управление многоквартирными домами. Якобы некая фирма ООО «ЖЭУ-66» предлагает жителям домов улиц Янаби, Баландина, Мушникова выйти из состава Калининского УЖХ и перейти под крыло новой компании, а на агитационные собрания к жителям приходит полный тезка одного топ-менеджеров «УЖХ Орджоникидзевского района» Руслан Гилязов. Впрочем в МБУ УЖХ, которая координирует все восемь муниципальных компаний города, слухи о дроблении недавно опровергли.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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