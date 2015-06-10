Жители Уфы считают, что в городе началась кампания по передаче ЖКХ в частные руки

— Как выяснилось, что на выплату более половины долгов «Управдома» — часть структуры «Трилистника», оцениваемой в 124 миллиона рублей, претендовали структуры и фирмы, контролируемые тем же самым «Трилистником», — сообщается в листовке. — Так, например, ЗАО «Фирма Мир», входящая в состав «Трилистника», потребовала от «Управдома» более 28 миллионов рублей за аренду офиса в торговом комплексе «Мир». Для каких целей арендовались такие площади в центре города, когда деятельность «Управдома» велась только в Калининском районе — не известно. Разве жителям Калининского района нужны были эти роскошные офисы? Разве на это должны были уйти деньги жильцов?