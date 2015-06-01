Веселый мясотряс до чистого Саранска. Наш корреспондент побывал на решающем матче «Уфы»

Posted 1 июня 2015, 05:18
Published 1 июня 2015, 05:18
Modified 13 марта, 14:24
Updated 13 марта, 14:24
Это радость со слезами на глазах
Да-да, все замечательно закрутилось именно в том «домашнем» Саранске, стадион которого «Старт» неудачно заменял красным недостроенный «Нефтяник». Пять раз парни Колыванова играли в Мордовии в роли хозяев — и получили всего две ничьих в актив. Но вторая-то, в прошедшую субботу произошедшая, оказалась ох какой вкусной. Ее вполне хватило на то, чтобы не встречаться со злой «Томью» в стыковых матчах. На этой саранской ничьей и я был, много боли пережил, но, как ни странно, не жалею.
Саранск от Уфы далеко. 816 километров по разумному маршруту, частично по трассе М-5 «Урал», через Октябрьский и Димитровград. 912 километров — через Набережные Челны и Нижнекамск, часть пути проходит по М-7 «Волга». Оба варианта — долгие и неприятные. Из Одессы в Новороссийск через Крым — меньше, 767. И из Варшавы в Киев — меньше, 781. Да и дорога в нашем случае, вы сами понимаете…
Здесь небольшие участки, где не совсем ад, сменяются теми, где стиральные доски, боль, насилие и тлен. Ну и ограничения скорости постоянно мелькают — 70, 50, 30. Чтобы неповадно было удовольствие от дороги получать, чтобы мы с вами крались по своей стране и платили дополнительный камерный оброк господам.
98-го бензина на трассе я так и не увидел. Такая роскошь только в городах. Интересно, когда нас на лошадок и ишачков пересадят принудительно?
Почему меня в эту поездку позвали — не знаю. Только примерно предположить могу. Возможно, я получил приглашение потому, что свободных мест в автобусе для прессы было полно. Люди тяжело переживают весь этот мясотряс в Саранск. Многие в этот раз отказались, несмотря на важность игры.
Место мне досталось крайне неудобное. Человеколюбивые коллеги расположились по одному на двойных сиденьях и к себе пускать не хотели. Был выбор из двух одиночных. Так как одно было с неработающим ремнем безопасности, то пришлось садиться у боковой двери, где в бок при закрывании била угловатая пластиковая конструкция. К этой же жесткой конструкции я был прижат в пути. Она мне теперь как брат, но без братской любви.
Пассажирские сиденья в этом ярко оформленном микроавтобусе везде были неудобными. Ты просто сползаешь по ним вниз постоянно. Спать можно, но недолго беспокойно. Пока ехали в Саранск, мне стало плохо. Всерьез думал забыть про матч и остаться в больнице в Ульяновске. Но решил все-таки рискнуть.
В новом микроавтобусе «Мерседес» — и такой дискомфорт? Да, так бывает. Не верьте брендам. Ладно хоть на обратном пути один из старших коллег Наиль Магадиев пустил к себе на двойное. Спасибо ему большое. Коленки там из-за сползания по креслу время от времени болезненно вжимались в переднюю спинку. Но все-таки было легче переносить дорогу. Да и поехали обратно через М5 — покрытие тут было явно лучше, чем на отрезке Ульяновск — Нижнекамск.
Саранск легко влюбил в себя, оставив позади прекрасную Пермь и далеко позади — Казань. Что поразило в столице Мордовии больше всего? Чистый воздух. Дышалось тут очень легко и приятно. Как же хорошо, что у нас в стране не все города отравлены.
В небольшом Саранске очень красивые здания, величественный Кафедральный собор святого праведного воина Федора Ушакова, а главный местный вуз, Мордовский госуниверситет, немного напоминает МГУ, что в столице России. На площади — высокий танцующий фонтан, тут же высится современный блестящий стадион для игровых видов спорта, вроде волейбола и баскетбола. Почему у них есть такой шикарный фонтан, а у нас в Уфе — нет?! Непорядок!
Днем радом с футбольной ареной «Стартом» купались люди. Местные красотки загорали у водоема. Легендарный саранский болельщик Витек шел на игру и говорил, что будет «болеть за татар». Во время матча он, правда, кричал «вперед», не уточняя, кто должен немедленно бежать в атаку.
Большой успех за маленькие деньги
Перед игрой расклад был такой. «Уфа» уже точно не вылетала напрямую. Чтобы избежать стыковых битв с командой ФНЛ, нужно было не дать себя догнать «Ростову» и «Уралу».
От «Урала» красных футболистов спасала ничья с «Рубином». От «Ростова» — только победа над казанцами.
Был, конечно, вариант, что «Урал» и «Ростов» не победят в своих матчах. Тогда башкирская команда могла спокойно проигрывать «Рубину».
Для Казани эта игра значила очень многое. Если «Динамо» в Москве не выигрывало у «Краснодара», то «Рубин» получал шанс стать четвертым и попасть в Лигу Европы. Для этого нужно было обязательно побеждать «Уфу», ничья клуб из Татарстана не устраивала.
«Гости», которым до Саранска было куда ближе ехать, чем «хозяевам», делали ставку на атаку. Быстрый гол казанцам не удался. Первый явный опасный момент — удар с разворота главной звезды «Рубина» турка Гекдениза Карадениза. Но мяч выше девятки пролетел.
«Уфа» свой первый момент реализовала как раз после того, как фанаты башкирского клуба на трибуне появились. Наши болельщики подверглись атаке — казанские им в автобусе стекло разбили, это произошло уже в Саранске. Вроде бы, никто не пострадал. И подчеркну — никто ничего важного в этой игре не пропустил из-за опоздания.
Когда мы, журналисты, ехали по Саранску, нас остановил один из фанатов «Рубина». Водитель у нас был неопытный, думал, может, нужно что-то людям. К нашему автобусу, ярко обклеенному надписями «Уфа», лозунгами и оформленному в цвета башкирского клуба, из близлежащего кафе тут же устремились десятки кулачных бойцов из Казани. Некоторые уже были рядом, заглядывали в салон. Дикие глаза, агрессивное поведение. Но вроде бы болельщики из Татарстана поняли, что мы не фанаты из Уфы. Да и мы попросили водителя уехать.
Итак, первый гол. Александр Зинченко мяч у соперника отобрал и отдал его Марсиньо. Эти же футболисты сыграли в стенку, бразилец подал с фланга точно на Дмитрия Стоцкого. Тот расстрелял вратаря «Рубина» Юрия Нестеренко в упор. 1:0.
Казань ответила неплохим ударом со штрафного. Но неточно — мяч только «облизал» перекладину.
Весь матч я допрашивал казанского коллегу — как там играют «Ростов» и «Урал». В конце своих первых таймов обе команды повели в счете, 1:0 и 2:1. Это означало, что если все так же закончится, то «Уфе» нужно побеждать «Рубин».
Во втором тайме Дмитрия Стоцкого заменили на Антона Килина. Как можно менять того, кто забил, того, кто часто отличается передачей или взятием ворот? А очень просто! После матча Колыванов расскажет нам, что у Стоцкого было столь болезненное повреждение, что покатились слезы из глаз. Он просто не мог продолжать игру.
Килин появился — имел возможность забить. Он вышел один на один, но Нестеренко легко отбил удар в ближний угол.
Была еще одна возможность у «Уфы». Два красных игрока убегали на одного защитника зеленыз, но не смогли извлечь выгоду из этой шикарной ситуации.
Далее заработала дорогая казанская машина. Вначале Максим Канунников промахнулся, красиво пробив с лета по воротам Давида Юрченко. А потом четко «щечкой» замкнул навес партнера Гекдениз Карадениз, 1:1.
«Ростов» продолжал выигрывать у ЦСКА. Это означало, что Уфе нужно побеждать — или команда попадала на стыковые матчи с «Томью». С той самой «Томью», которую в прошлый раз разбили и отправили в ФНЛ.
«Рубин» мог выйти вперед, но Гекдениз Карадениз со штрафного попал в перекладину. Пару сантиметров ниже — и мяч бы ворота проследовал. А так — отскочил в поле, ударившись о покрытие.
Атаки у Уфы не клеились. Отвратительно играл весь матч бразилец Диего Карлос. Коллеги переживали очень сильно — и их можно было понять. У Уфы столько травм, что на стыковые матчи серьезных футболистов могло попросту не хватить.
За две минуты до конца основного времени ЦСКА сравнял счет в матче в «Ростовым». Сравнял ради себя, чтобы в Лигу Чемпионов попасть, но помог этим самым Башкирии. Это означало, что «Уфе» теперь и ничьей хватит!
Красные потягивали время еще при 1:0 в первом тайме. Дотянули и тут. Столь нужная ничья случилась, 1:1. Себе помогли, «Рубин» без Лиги Европы оставили. Хотя Казань еще может попасть в еврокубки, если московское «Динамо» будет дисквалифицировано УЕФА за нарушения финансового фэйр-плей.
На послематчевой пресс-конференции тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на пару моих вопросов:
— К судьям есть претензии?
— Единственное, я не ожидал две паузы на водопой в одном тайме. Это что-то новенькое, я об этом узнал только по ходу игры. Еще хотел бы, чтобы судья чуть ускорял игру. Я понимаю, что жарко, но хотелось бы, чтобы мяч в игру вводился скорее. Все хотят смотреть футбол, а не на маленькие футбольные хитрости.
— К вратарю нет претензий по пропущенному голу?
— Есть. Но каждый гол — это цепочка ошибок. На него все вешать нельзя. К тому же потом спас при выходе один на один. А вот почему Набиуллин выключился? Этот вопрос был задан ему в раздевалке…
Игорь Колыванов поздравлял всех своих с успехом, с 12-м местом. И результат действительно классный, учитывая, каких футболистов имели в своем распоряжении наш главный и его помощник, старший тренер Виктор Лосев. Денег «Уфа» по российским элитным меркам сожрала мало, а результат показала вполне приемлемый. По соотношению достигнутого к вложенным средствам красные, безусловно, среди лидеров премьер-лиги. Это большой успех.
Покидать Саранск не хотелось. И не потому, что обратная дорога — это еще одно испытание. Просто столица Мордовии очень хороша. Правильно, что ей отдали право принимать чемпионат мира. Эх, был бы этот город хотя бы в двухстах километрах — ездил бы сюда просто погулять. Но теперь когда еще побываю?
Со следующего сезона «Уфа» будет проводить домашние матчи в Черниковке на «Нефтянике». И самый главный вопрос — кем играть придется? Состав нужно серьезно усиливать, чтобы перестать быть одним из аутсайдеров.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с vk.com/ufafc