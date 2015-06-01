Веселый мясотряс до чистого Саранска. Наш корреспондент побывал на решающем матче «Уфы»

Да-да, все замечательно закрутилось именно в том «домашнем» Саранске, стадион которого «Старт» неудачно заменял красным недостроенный «Нефтяник». Пять раз парни Колыванова играли в Мордовии в роли хозяев — и получили всего две ничьих в актив. Но вторая-то, в прошедшую субботу произошедшая, оказалась ох какой вкусной. Ее вполне хватило на то, чтобы не встречаться со злой «Томью» в стыковых матчах. На этой саранской ничьей и я был, много боли пережил, но, как ни странно, не жалею.