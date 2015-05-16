Хамитов призвал министров транспорта стран ШОС открывать прямые авиарейсы в Уфу

- Мы знаем, что Китайская Народная Республика уже завершила строительство своего участка, Казахстан практически завершает эту работу в этом году. Теперь дело за нашей российской стороной, - объясняет г-н Хамитов. - Для нас очень важен этот коридор, поскольку почти 300 км этой дороги пройдет по территории Республики Башкортостан.