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Posted 16 мая 2015, 09:54

Published 16 мая 2015, 09:54

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Хамитов призвал министров транспорта стран ШОС открывать прямые авиарейсы в Уфу

16 мая 2015, 09:54
На состоявшемся в Уфе совещании министров транспорта стран ШОС глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал руководителей транспортных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества - Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана «поспособствовать» открытию регулярных авиарейсов в столицу республики. Г-н Хамитов напомнил, что в Уфе открылся новый международный терминал аэропорта, и пообещал, что гражданам стран ШОС «создадут все условия, представят самые хорошие возможности для работы и отдыха у нас в республике».

Также глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал участникам совещания министров транспорта стран ШОС, что республика обладает развитой дорожно-транспортной сетью, имея все виды транспорта: автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного, трубопроводного.

- Через нас идут крупнейшие трубопроводные системы, по которым перекачивается нефть и газ, - сказал г-н Хамитов. - Через территорию республики идет более 100 млрд куб. м газа в сторону европейской части нашей страны. Наш регион обладает широкими логистическими возможностями, поскольку находится на пересечении насыщенных грузопассажирских потоков между Европой и Азией.

Руководитель региона сообщил, что «по протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием республика входит в первую пятерку регионов страны».

- Плотность сети дорог превышает среднероссийский уровень, - говорит он. - У нас проходят такие трассы: M5 «Москва – Самара – Уфа – Челябинск» и М7 «Москва – Казань – Уфа». Это крупные транспортные артерии.

Рустэм Хамитов напомнил, что в октябре 2011 года на V Совещании министров транспорта государств-членов ШОС обсуждались вопросы развития международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

- Мы знаем, что Китайская Народная Республика уже завершила строительство своего участка, Казахстан практически завершает эту работу в этом году. Теперь дело за нашей российской стороной, - объясняет г-н Хамитов. - Для нас очень важен этот коридор, поскольку почти 300 км этой дороги пройдет по территории Республики Башкортостан.

Глава Башкирии заявил, что «у государств-членов Шанхайской организации сотрудничества есть, образно говоря, общая прямая дорога, которая ведёт наши страны и народы к благополучию и процветанию».

- И по этой дороге мы всегда должны идти вместе и вперёд, - заключил он.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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