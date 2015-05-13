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Posted 13 мая 2015, 18:08

Published 13 мая 2015, 18:08

Modified 13 марта, 14:23

Updated 13 марта, 14:23

Азамат Сагитов покинул пост главы управления муниципальной собственности Уфы

13 мая 2015, 18:08
Получили подтверждение слухи о перестановках в уфимской мэрии в связи с объединением управления муниципальной собственностью и управления по земельным ресурсам. В среду свои полномочия сложил глава УМСа Азамат Сагитов, управление в статусе и. о. возглавила Тамара Пушкарева. Отставку г-на Сагитова ожидали еще в феврале, нового поста ему не предложили.

Ранее вице-мэр столицы Башкирии Александр Филиппов сообщил о слиянии двух ведомств и скорейшем введении принципа единого окна для разрешительной градостроительной и земельной документации.

Новая структура, положение о которой две недели назад утвердили депутаты горсовета, будет называться «Управлении земельных и имущественных отношений» — «УЗиИО».

Несколько лет назад комитет по управлению муниципальной собственностью тоже ведал земельными вопросами, но при мэре Павле Качкаеве структуру вывели в отдельное управление, отдав руководство землей Михаилу Лазаренко.

Контроль за вновь созданным управлением, которое снова будет курировать и земельные, и имущественные вопросы, депутаты поручили одному из первых замов главы города, скорее всего, г-ну Филиппову. Одной из видов деятельности новой структуры будет функция заказчика кадастровых работ, «необходимых для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъятию» и право так называемого «изъятия» требуемой городскими властям земли.

Также в положение о «УЗиИО» включен отдельный пункт, оговаривающий, что «начальник управления несет персональную ответственность за невыполнение задач, возложенных на управление, за нецелевое использование бюджетных средств, превышение лимита бюджетных обязательств, несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок».

По данным «Коммерсанта», после слияния новое ведомство возглавит нынешний руководитель управления земрессурсов Раиль Еникеев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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