Азамат Сагитов покинул пост главы управления муниципальной собственности Уфы

Posted 13 мая 2015, 18:08
Published 13 мая 2015, 18:08
Modified 13 марта, 14:23
Updated 13 марта, 14:23
Ранее вице-мэр столицы Башкирии Александр Филиппов сообщил о слиянии двух ведомств и скорейшем введении принципа единого окна для разрешительной градостроительной и земельной документации.
Новая структура, положение о которой две недели назад утвердили депутаты горсовета, будет называться «Управлении земельных и имущественных отношений» — «УЗиИО».
Несколько лет назад комитет по управлению муниципальной собственностью тоже ведал земельными вопросами, но при мэре Павле Качкаеве структуру вывели в отдельное управление, отдав руководство землей Михаилу Лазаренко.
Контроль за вновь созданным управлением, которое снова будет курировать и земельные, и имущественные вопросы, депутаты поручили одному из первых замов главы города, скорее всего, г-ну Филиппову. Одной из видов деятельности новой структуры будет функция заказчика кадастровых работ, «необходимых для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъятию» и право так называемого «изъятия» требуемой городскими властям земли.
Также в положение о «УЗиИО» включен отдельный пункт, оговаривающий, что «начальник управления несет персональную ответственность за невыполнение задач, возложенных на управление, за нецелевое использование бюджетных средств, превышение лимита бюджетных обязательств, несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок».
По данным «Коммерсанта», после слияния новое ведомство возглавит нынешний руководитель управления земрессурсов Раиль Еникеев.
Дмитрий КОЛПАКОВ.