В Уфе с крыши десятиэтажки на припаркованные автомобили упал бетонный откос

В столице Башкирии это не первый случай, когда жильцы становятся жертвами строительных недоделок. Так, в ночь с 24 на 25 марта с крыши жилого дома, расположенного в Уфе на улице генерала Горбатова 9/1, и построенного, кстати, менее десяти лет назад, осыпалась кирпичная кладка. Камнепадом повредило два автомобиля, причем у одной из машин насквозь пробило крышу.