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Posted 2 мая 2015, 04:23

Published 2 мая 2015, 04:23

Modified 13 марта, 14:23

Updated 13 марта, 14:23

В Уфе с крыши десятиэтажки на припаркованные автомобили упал бетонный откос

2 мая 2015, 04:23
В ночь с 30 апреля на 1 мая с крыши десятиэтажного дома № 37/5, расположенного на проспекте Октября в Уфе, обрушился бетонный откос. Около двух часов ночи огромный бетонный блок упал прямо на припаркованные машины, повредив сразу несколько дорогостоящих иномарок. В произошедшем разбираются правоохранители.

В ЖЭУ, обслуживающем дом, уверены, что плиты с откоса сдвинули некие злоумышленники, жильцы полагают, что жилищники не уследили за разрушающейся конструкцией.

В столице Башкирии это не первый случай, когда жильцы становятся жертвами строительных недоделок. Так, в ночь с 24 на 25 марта с крыши жилого дома, расположенного в Уфе на улице генерала Горбатова 9/1, и построенного, кстати, менее десяти лет назад, осыпалась кирпичная кладка. Камнепадом повредило два автомобиля, причем у одной из машин насквозь пробило крышу.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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